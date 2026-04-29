Quiebra entre los socios de gobierno de San Vicente: el PP deja caer la moción de Vox de "los españoles primero"

"El arraigo es lo importante, no el origen de la persona". Con esta premisa, el PP de San Vicente del Raspeig ha rechazado la moción sobre la prioridad nacional y "los españoles primero" que habían presentado al pleno sus socios de gobierno de Vox.

La propuesta no ha salido adelante, con los populares han votado en contra también el PSOE, Esquerra Unida-Podem y Compromís. La soledad en materia de xenofobia de la ultraderecha ha quedado patente en la sesión plenaria celebrada este miércoles.

La moción recogía establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que se encuentren de forma ilegal en el país.

Del mismo modo, se instará a la comunidad autónoma a "garantizar la prioridad nacional" de los españoles para acceder a una vivienda social o protegida y se pedía derogar el decreto que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español.

Asimismo, la moción pretendía promover un cambio en la norma del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las pensiones queden reservadas a los españoles y que se revisen los criterios de acceso a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros.

"Primero los de casa"

El concejal de Vox Pablo Quintana, encargado de defender la moción, ha indicado que traían el texto un documento "que a muchos ciudadanos les cuesta entender como no se contempla ya", y es que los nacionales "debemos tener prioridad, primero los de casa, hay que beneficiar a los españoles". Por ello, ha preguntado a los ediles si había que "seguir ignorando la presión" de los inmigrantes sobre los servicios públicos.

El grupo municipal de Vox de San Vicente / INFORMACIÓN

La portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, ha empezado su intervención constatando que PP y Vox son partidos distintos, aunque la izquierda "pretenda decir que somos lo mismo". La edil ha anunciado que los populares presentaron unas enmiendas al texto para llegar a un acuerdo en su reformulación, pero, al igual que ocurrió en el Congreso de los Diputados hace una semana, el partido de ultraderecha no las ha atendido.

Torregrosa ha explicado que hay tres elementos nuevos que no entran en los pactos de Extremadura y Aragón, como son la remigracion, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes y la eliminación de la asistencia jurídica gratuita.

De justicia

"Nosotros exigimos para integrar, Vox para expulsar", ha asegurado la portavoz, que ha dejado claro la posición del PP: "Es de justicia que a la hora de repartir las ayudas cuente el esfuerzo y el arraigo real, el arraigo es lo importante, no es el origen de la persona".

La concejal ha recalcado que ningún menor o víctima de trata se va a quedar sin ayudas, pero tampoco van a permitir que el sistema "sea un coladero para los que se quieren aprovechar".

La izquierda habla de "ejercicio de racismo y xenofobia camuflado de patriotismo" y de "salvajada jurídica, social y moral"

El PSOE, por su parte, ha cargado contra Vox por el "ejercicio de racismo y xenofobia camuflado de patriotismo" y les ha tachado de hipócritas, ya que no han presentado iniciativas sobre vivienda en los tres años que llevan gobernando.

El portavoz adjunto, Bruno Radermecker, ha defendido que la realidad en el mercado laboral es "exactamente la contraria a la que dibuja Vox", pues las personas migrantes "contribuyen" al sostenimiento del sistema, al mercado laboral y a las pensiones.

Por último, EU-Podem ha tildado la moción de "salvajada jurídica, social y moral", una propuesta "que choca" con los valores de la convivencia y con un discurso "peligroso que fractura a los barrios".

Fascismo

El portavoz adjunto, Alberto Beviá, ha recordado que este tipo de propuestas no son nuevas, sino una copia de las de Jean-Marie Le Pen en Francia hace 50 años y considera que los partidos tienen "una responsabilidad histórica" porque el fascismo empezó "con mociones como esta que buscan normalizar la discriminación".

El edil ha expuesto que Vox "se llena la boca con la palabra España" pero que esta propuesta debilita al país: "Ser patriota en este pleno es defender que la ley se cumpla y que ningún vecino tenga miedo de otro por lugar de nacimiento".

El edil de Vox ha cerrado las intervenciones con un mensaje velado al PP: "Es bueno debatir estas cuestiones y posicionarse para qué los vecinos vean qué partido defiende mejor sus posiciones".

Y, con ello, ha llegado la votación y la derrota de los ultras en su moción por "los españoles primero.