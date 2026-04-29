Fumata blanca en Xixona: el nuevo párroco permite la procesión de las fiestas

Tras dos años en blanco, Sant Bartomeu y Sant Sebastià volverán a salir en la procesión de las fiestas de Xixona. El nuevo párroco del municipio, Miguel Ángel Schiller Villalta, ha desbloqueado una situación que amenazaba con enquistarse y ha dejado en manos de la Federación de Fiestas la decisión del día y la hora de celebración del acto religioso.

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, los presidentes de las filàs de los Moros y Cristianos votaron en 2022 en una asamblea general si se cambiaba de fecha la procesión, del lunes del tercer día de fiestas al jueves anterior. La modificación se aprobó por seis votos a favor y tres en contra (uno de los presidentes no asistió).

Pero entonces el anterior sacerdote, Salvador Valls, se enrocó y anunció en agosto de 2024, a pocos días del inicio de los festejos, que no saldrían los santos si no era en lunes, argumentando que "durante más de 150 años, su lugar ha sido al final de la Fiesta". Y no hubo procesión.

En 2025 se repitió la historia: el párroco seguía en sus trece y Sant Bartomeu y Sant Sebastià se quedaron en casa, pese a los intentos por parte de los festeros por alcanzar un acuerdo.

Nuevo cura, cambio de postura

Pero el proceso dio un vuelco tras el movimiento de fichas del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien nombró a Schiller nuevo párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Xixona y administrador parroquial de Santa Ana, de La Torre de les Maçanes.

El sacerdote ha tenido una gran acogida en el pueblo por su talante dialogante y durante estos meses se ha involucrado y reunido con las fuerzas vivas del pueblo. Mientras tanto, de cara a las fiestas de los Moros y Cristianos de Xixona de 2026, a finales de agosto, quedaba la duda de qué iba a ocurrir con la procesión de los patrones.

La procesión en Xixona, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El párroco decidió citar, a iniciativa suya, en el centro parroquial a los festeros para abordar la problemática. La reunión se celebró la noche del martes y acudieron también el concejal de Fiestas, Marcos Ros, y un nutrido grupo de vecinos.

La Federación anuncia que la procesión tendrá lugar el jueves antes de las fiestas, lo que no quería el sacerdote anterior

Y hubo fumata blanca: Schiller comunicó que sea la Federación de Fiestas la que elija la fecha y la hora de la procesión. "Según el Derecho Canónico y los acuerdos Iglesia-Estado, a quién les corresponde es a los festeros", explica a este diario.

Paz y unidad

El sacerdote no ha entrado a valorar la decisión de su predecesor, pero sí ha dejado claro que se trata de encontrar el entendimiento, la unidad y la paz. "Son unas fiestas religiosas y no podemos estar divididos, era un contrasentido, hay que buscar el bien", añade.

Y tras esta decisión, ya se conoce cuándo se celebrará la procesión: el jueves antes de las fiestas. Así lo ha confirmado el presidente de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Jonathan Gras. "Se votó y salió elegido el jueves, no ha vuelto a haber votaciones porque no han llegado propuestas, así que se queda ese día".

El dirigente festero ha agradecido, además, la predisposición del párroco para desencallar la situación: "Ha sido un gran pilar para resolver el tema, era una anomalía y se trata de una gran noticia".

Por su parte, el edil de Fiestas, Marcos Ros, se ha mostrado satisfecho por cómo se ha resuelto el problema. "El cura fue muy honesto y dejó en manos de los festeros la decisión", explica el concejal, que añade que "estamos muy contentos porque se celebre la procesión, intentaremos que haya máxima participación y que todo el pueblo esté unido".