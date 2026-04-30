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El clan familiar que traficaba con droga en tres viviendas en pleno centro de San Vicente: 2.500 gramos de marihuana, pistolas, relojes y hasta tortugas protegidas

La Guardia Civil detiene a siete personas que usaban casas próximas para presuntamente el almacenamiento, preparación y distribución de sustancias estupefacientes

Cae un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas en San Vicente

Cae un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas en San Vicente

INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

La Guardia Civil ha detenido en San Vicente del Raspeig a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres de entre 26 y 58 años, como presuntas autoras de delitos de asociación ilícita, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación, iniciada a comienzos de 2026 por agentes del área de Investigación de la Guardia Civil del municipio en el marco de las operaciones realizadas contra el tráfico de drogas, permitió detectar la posible existencia de un grupo que operaba desde varios inmuebles ubicados en la zona centro de la localidad, según explica la Benemérita en un comunicado.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron constatar que los implicados utilizaban tres viviendas próximas entre sí para el almacenamiento, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, organizando su actividad de forma coordinada, según las mismas fuentes.

Dinero y armas intervenidas

Dinero y armas intervenidas / INFORMACIÓN

Una vez identificados los integrantes del grupo y averiguada su forma de actuación, se realizó el registro simultáneo en los tres inmuebles investigados, en los que se intervinieron más de 2.500 gramos de marihuana preparada para su distribución y 27 gramos de cocaína.

Conexión ilegal

Asimismo, en uno de los domicilios se localizó una instalación destinada al cultivo interior de marihuana con cerca de un centenar de plantas en fase de crecimiento, abastecida mediante una conexión ilegal a la red eléctrica.

Detenidos en San Vicente

Detenidos en San Vicente / INFORMACIÓN

Además de la droga, los agentes intervinieron dinero en efectivo, útiles para la manipulación y dosificación de sustancias, así como diversas armas prohibidas, entre ellas dispositivos eléctricos incapacitantes, armas blancas y armas simuladas.

Motocicleta

Durante la actuación también se intervinieron un turismo y una motocicleta utilizados para los desplazamientos entre los distintos inmuebles, una colección de relojes de alto valor, así como varios ejemplares de tortugas terrestres protegidas, que fueron entregadas a un centro especializado para su cuidado.

Noticias relacionadas y más

Los detenidos, cuatro hombres y tres mujeres de entre 26 y 58 años, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente correspondiente, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

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