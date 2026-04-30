El PP se la devuelve a Vox en El Campello: tumba 5 de sus 7 mociones

Como si de un partido de frontón se tratara. Vox ha llevado al pleno de El Campello de este jueves un total de siete mociones, pero se ha encontrado con el muro insalvable del gobierno local del PP, que ha tumbado cinco de ellas.

Los populares le han devuelto la "jugada" a los ultras, quienes minutos antes, en el punto referente a la resolución de alegaciones y la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), se habían unido a la oposición de izquierdas y habían dejado solo al PP, que no ha podido sacar adelante el texto.

La primera de las mociones que el PP ha rechazado ha sido la celebración del Día de la Familia cada tercer domingo de mayo, con una jornada lúdico festiva para las familias, y la declaración en redes sociales el día 15 de mayo de cada año, Día Internacional de las Familias.

La edil de Bienestar Social, Maricarmen Alemañ, ha justificado el "no" en que se trata de una actividad que ya está contemplada en los presupuestos y, por lo tanto, "es redundante".

Imagen política

Los partidos de la oposición, por su parte, han expuesto que apoyan a las madres y a las familias "todos los días del año" y que se trataba de un instrumento "de propaganda, construir una imagen política alrededor de la tradición".

La siguiente moción que ha recibido el "no" ha sido para la creación de una oficina de atención a las familias, con la incorporación de trabajadores sociales y dotación presupuestaria.

Vox llevaba meses detrás de esta iniciativa, que sí ha conseguido cristalizar en Alicante. Incluso había negociaciones entre los dos partidos, pero finalmente el PP ha votado "no" precisamente por la "duplicidad innecesaria", ya que la concejalía de Bienestar Social ya se encarga de esas funciones y "sería una irresponsabilidad crear estructuras paralelas".

Siniestralidad

La tercera propuesta rechazada ha sido para la incorporación de nueva señalética en la avenida Ausiàs March por la "alta peligrosidad" en la zona, para aumentar la seguridad de los vecinos y reducir la siniestralidad.

El edil de Seguridad, Rafa Galvañ, ha asegurado que no era cierto que se produzcan atropellos graves todos los años y ha dado datos de ello: dos accidentes, por despiste y no por velocidad, en 2024 y cero en 2025 y lo que va de año.

El concejal del PP ha asegurado que es la única calle de El Campello que cuenta con cuatro señales luminosas, la que tiene el resalte más elevado y donde el radar realiza más controles.

Caravanas

La cuarta moción que ha caído ha sido la de la modificación de la ordenanza municipal de circulación del año 2009, para su actualización ante la presencia cada vez mayor de autocaravanas.

El edil de Policía ha indicado que ya existe una normativa al respecto, por lo que no cabía ningún cambio en la normativa.

La última propuesta que ha sido tumbada es la de "los españoles primero" y en contra de la regularización de los inmigrantes. La portavoz del PP, Lourdes Llopis, ha asegurado que los populares exigen "para integrar y Vox para expulsar".

Sí a dos mociones

Vox solo ha conseguido salvar dos mociones: una, referente a tomar medidas urgentes para la rehabilitación del edificio la Lonja de El Campello y su declaración como Bien de Relevancia Local, que ha contado con el apoyo de toda la corporación.

La otra es para la celebración del Día de la Madre cada primer domingo de mayo, mediante la lectura de una Declaración Institucional o Manifiesto, que solo ha tenido el apoyo del PP.