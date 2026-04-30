El reglamento municipal de El Campello, bloqueado: el PP se queda sin apoyos para su aprobación

Un año esperando para el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) de El Campello y, cuando ha llegado el día, no sale adelante. El pleno abordaba este jueves la resolución de alegaciones y la aprobación inicial del nuevo texto, pero con lo que no contaba el gobierno local del PP es con quedarse solo.

Vox, que suele "salvar" a los populares, se ha unido al resto de partidos de la oposición, PSOE, Per El Campello, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem, en la abstención del punto, con lo que han sumado diez votos frente a los ocho de los del PP. Al no alcanzarse la mayoría absoluta, y entre la sorpresa de los concejales, ha quedado rechazado.

Los dos ediles no adscritos y exsocialistas han votado en contra precisamente porque no se recogía en el texto los medios para estos concejales que ya no forman parte de ningún partido político, lo que han considerado una discriminación.

Obligaciones

Con esta votación, el ROM se ha quedado sobre la mesa. Pretendía marcar directrices concretas sobre el funcionamiento de su estructura, órganos de debate y votación, derechos, obligaciones y responsabilidades de los concejales.

La edil de Vox María Jesús Bernabeu ha expuesto que el reglamento trata de reforzar la transparencia de la institución, pero la formación ultra no renunciaba a aportar propuestas "eficaces para mejorarlo", de ahí su abstención.

Organización

El reglamento tiene por objeto establecer la organización y regular el funcionamiento del Ayuntamiento y se sustenta en el principio de autonomía municipal que garantiza la Constitución Española, al tiempo que pone en valor la potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde al municipio, conforme a las leyes.

El ROM especifica cuestiones como la elección de los concejales, la duración del mandato, la adquisición de la condición de concejal, la suspensión o pérdida de ese estatus, así como las obligaciones, derechos y responsabilidades de los ediles.