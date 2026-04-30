Sant Joan lanza una app para alertar de incidencias en la vía pública: vale para un montón de quejas

Ver, fotografiar, informar y actuar. Sant Joan d’Alacant pone en marcha un servicio de incidencias urbanas a través de una aplicación móvil, accesible a todos los teléfonos y dispositivos.

La app, denominada "Sant Joan, mejor contigo", permite desde un teléfono móvil enviar cualquier incidencia que una persona encuentre en la vía pública. El aviso que envía queda registrado en el sistema y activa el dispositivo para que los servicios técnicos municipales gestionen el arreglo de dicha incidencia en el menor plazo de tiempo posible.

La aplicación ya está funcionando. De hecho, la primera incidencia recibida este mismo jueves, la rotura de un bolardo, ha sido resuelta en la misma mañana que se ha notificado al Ayuntamiento.

Presentación de la app / INFORMACIÓN

A la aplicación se puede acceder tanto desde un teléfono móvil, ya sea Android o IPhone, puesto que se puede descargar tanto desde APP Store como desde Google Play. También se puede usar la aplicación si se usa el enlace facilitado en la web municipal, www.santjoandalacant.es, donde se entra directamente en la plataforma creada para reportar las incidencias, donde se permiten seleccionar diferentes categorías (https://santjoan-publicform.incidenciasurbanas.com/).

Plagas

La aplicación ofrece varias categorías para poder advertir de las incidencias que encuentre el ciudadano. En concreto, puede notificar incidencias sobre el arbolado, basura y residuos, edificios municipales, iluminación viaria, juegos infantiles, limpieza viaria, parques y jardines, plagas y animales, señalización de vías, vandalismo, vía pública y otras incidencias.

Al pulsar cada uno de estos apartados, se activa un menú que, gracias a un mapa, conectado al teléfono móvil, permite localizar exactamente la ubicación de la incidencia.

Fotografía

A continuación, el usuario debe describir la incidencia detectada de la manera más detallada posible, información que se puede completar con una fotografía. El aviso llega al ayuntamiento de forma inmediata. Por último, pide los datos de contacto para poder notificar que la incidencia, en primer lugar, ha sido registrada, y más adelante, está en proceso de solución o ya solucionada.

La cesión de esta información cumple la normativa en materia de protección de datos a la que está sujeta el Ayuntamiento. Para el alcalde, Santiago Román, facilitar el acceso para los ciudadanos es garantizar el "trabajo inmediato al propio Ayuntamiento". De esta manera, "siempre gana Sant Joan. Con esta aplicación tratamos de canalizar aquellas quejas ciudadanas y darles una solución de manera más ágil y directa".