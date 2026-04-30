Vox, al ataque tras perder cinco mociones en El Campello: "El PP se ha pegado un tiro al pie, se ha vendido"

A Vox no le ha sentado nada bien el pleno celebrado este jueves en El Campello. Mejor escrito, no le ha sentado nada bien que el PP votase en contra de cinco mociones que había presentado y que, en consecuencia, hayan sido rechazadas.

En un duro comunicado, el partido de ultraderecha denuncia la "falta de lealtad" del PP por "saltarse sin pudor alguno" los acuerdos pactados hace casi un año.

Las gruesas palabras sorprenden porque desde que el equipo de gobierno del PP inició su mandato en 2023 el grupo de ultraderecha ha venido apoyándole en numerosas ocasiones. Como ejemplos, los presupuestos municipales, el tasazo de la basura o las subidas del recibo del alcantarillado, el ICIO y la plusvalía.

Es más, en enero los dos partidos sellaron un acuerdo en materia de inversiones para destinar cinco millones de superávit a una serie de proyectos de infraestructuras.

Ruptura

"Parece que la sensibilidad mostrada en su momento en defensa de la familia ahora se ha desvanecido", expone Vox, aunque admite que votar "no" al día de la familia y a la oficina de ayuda a las familias, como ha hecho el PP, no formaba parte de esos acuerdos.

"Nos va a obligar a dejar claro que el PP gobierna pero Vox manda", aseguran

A pesar de eso, el grupo municipal recalca que seguirá siendo "íntegro y fiel a la palabra dada en su momento: nosotros no engañamos ni cambiamos de opinión".

Eso sí, lanza una andanada al gobierno local del PP tras su actuación en el pleno: "Obviamente, esto sienta un lamentable precedente, que nos va a obligar a dejar claro que el PP gobierna pero Vox manda. Si esto no se entiende, mal futuro le veo a nuestra relación".

Dudas sobre seguir

Los ultras no se quedan ahí, sino que afirman que el PP "se ha pegado un tiro al pie, se ha vendido por nimiedades". Por ello, se pregunta si puede seguir confiando en el equipo de gobierno: "Sinceramente, nos genera serias dudas, pues una cosa es dejar claro que somos dos partidos diferentes –que, obviamente lo somos- y otra cosa es romper los acuerdos".

A pesar de ello, el grupo municipal, añade el comunicado, quiere dejar claro que su compromiso "es con los campelleros, no con el PP", por lo que apoyará toda iniciativa "tendente a mejorar la vida de nuestros vecinos, sea quien sea el grupo político que la presente".

Así, ha recordado lo que han hecho en el pleno de este jueves, apoyando iniciativas de EU-Podem y de los ediles no adscritos "porque eran beneficiosas" para El Campello, por lo que reclama al PP "más coherencia y menos prepotencia".