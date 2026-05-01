Mutxamel da el primer paso para la ampliación del centro de salud

El Ayuntamiento de Mutxamel ha iniciado el expediente administrativo para la cesión del solar municipal colindante al actual centro de salud, ubicado en la calle del Mar y construido en 1991, con el objetivo de facilitar su futura ampliación por parte de la Generalitat.

La parcela, de aproximadamente 707 metros cuadrados, se destinará a uso sanitario mediante su cesión a la Conselleria de Sanidad, permitiendo avanzar en un proyecto clave para reforzar la atención sanitaria en el municipio.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Vicente Gomis, ha destacado que con este acuerdo se inicia un paso "imprescindible" para que la conselleria pueda desarrollar la ampliación del centro de salud, poniendo a su disposición el suelo necesario y cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos exigidos.

"Se trata del arranque de un procedimiento que requiere la tramitación de diferentes informes y la coordinación con la administración autonómica, pero que marca claramente la voluntad del Ayuntamiento de avanzar en esta ampliación", ha explicado Gomis.

Viabilidad

El edil ha señalado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a recopilar y remitir la documentación técnica requerida por la conselleria, así como a realizar las actuaciones necesarias para garantizar la viabilidad de la parcela, incluyendo los compromisos relativos a suministros e infraestructuras.

El centro de salud de Mutxamel es del año 1991 / INFORMACIÓN

La futura ampliación del centro de salud permitirá reforzar la cartera de servicios y mejorar la capacidad asistencial del municipio, incorporando nuevos espacios y prestaciones que complementen la atención actual.

Entre las previsiones se encuentra el refuerzo de la Atención Primaria con más consultas de medicina y enfermería, pediatría, trabajo social y matrona, así como la incorporación de servicios como fisioterapia, rehabilitación, salud bucodental y atención en salud sexual y reproductiva.

PAC

Asimismo, se prevé ampliar las áreas de diagnóstico y tratamiento, con servicios como cirugía menor ambulatoria, pruebas funcionales, ecografía o retinografías, además del refuerzo de la atención urgente y del Punto de Atención Continuada (PAC).

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha subrayado que este acuerdo supone un paso "fundamental" para hacer posible la ampliación del centro de salud y mejorar la atención sanitaria en el municipio. "Mutxamel necesita un centro de salud acorde al crecimiento de su población. Con el inicio de este expediente, el Ayuntamiento cumple con su responsabilidad de poner a disposición de la Generalitat el suelo necesario para que este proyecto pueda avanzar".