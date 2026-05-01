Nueva fricción en San Vicente entre PP y Vox, también a cuenta de los migrantes

"Somos partidos distintos, aunque la izquierda diga que somos lo mismo". Es una aseveración que hacen tanto el alcalde de San Vicente del Raspeig, el popular Pachi Pascual, como la portavoz de la formación, Mercedes Torregrosa, cuando se les pregunta por el sentido distinto del voto de los dos partidos de gobierno, PP y Vox, en determinadas cuestiones.

Esas discrepancias se han dejado notar en temas como la violencia machista o la inmigración, con desacuerdos en mociones como el 8-M, el 25-N o, la última, la de "los españoles primero".

Que estamos en año preelectoral también cuenta, hay que mover fichas e ir desmarcándose, aunque sea con pequeños movimientos, del todavía socio y, sin embargo, contendiente político.

Migrantes, no

Uno de esos movimientos, que no será el último, se vio en la junta de gobierno local celebrada la semana pasada. Uno de los puntos era la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades para la realización de actuaciones de interés social. Se aprobó la concesión, pero hubo fricción: cinco votos a favor del PP y tres votos en contra de Vox.

El portavoz de Vox, Adrián García, recuerda que no es la única vez que han votado en contra de algun punto de la junta de gobierno local y explica el porqué del "no" en este tema concreto: "Se trataba de subvenciones a distintas entidades, incluyendo, entre otras, asociaciones que tienen como finalidad la regularización de inmigrantes ilegales, tema en el que no estamos de acuerdo".

Desempleados y jóvenes, sí

El edil de Policía deja claro que con el resto de colectivos objeto de la subvención, como el ambito laboral a jovenes y desempleados, formativa, sociosanitaria, etcétera, sí apoyaban las ayudas.

En cualquier caso, subraya que "no sería coherente" con el programa de la formación de ultraderecha "ni creemos que se deba fomentar desde las instituciones públicas, dado el esfuerzo que ya hacemos para cumplir con la legislación en cuanto a la ultima regularizacion".

El Ayuntamiento de San Vicente destinará este año un presupuesto de 35.000 euros para entidades sociales sin fines de lucro. La nueva convocatoria, impulsada desde la concejalía de Derechos Sociales, permitirá respaldar el desarrollo de iniciativas que tengan como finalidad cualquier acción encaminada a fomentar la intervención social de colectivos socialmente desfavorecidos y en riesgo de exclusión social a través de líneas de trabajo que incidan en la prevención e inserción social, la integración, la inserción socio-laboral, la promoción o la sensibilización.