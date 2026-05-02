Denuncian el disparo y posterior envenenamiento de un gato en Sant Joan
Una asociación de animales alerta de varios ataques recientes y pide a los dueños de mascotas extremar la vigilancia
La asociación SOS Ayuda Animal ha vuelto a denunciar nuevos episodios de agresiones contra animales en Sant Joan d’Alacant. El último caso afecta a un gato doméstico, "Choco", que primero fue víctima de un disparo con un balín de aire comprimido y que, aproximadamente un mes después, ha fallecido tras un presunto envenenamiento.
Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil por la familia del animal, y a la que ha tenido acceso este diario, el gato tuvo que ser atendido en una clínica veterinaria tras recibir un disparo mientras se encontraba en el jardín de la vivienda. Las radiografías confirmaron que el balín había quedado alojado en la zona pectoral, desplazado hacia el lado izquierdo, con afectación nerviosa. Incluso se llegó a valorar la posible amputación de una de sus patas.
Pese a la gravedad de las heridas, el animal logró recuperarse inicialmente. Sin embargo, semanas después, y según apunta la asociación, habría sido envenenado, lo que finalmente provocó su muerte. La familia ha confirmado que ampliará la denuncia para incluir este nuevo hecho, aportando el correspondiente informe veterinario. Además, el mismo día en que "Choco" apareció herido por el disparo, también se encontró en el jardín una tórtola abatida en circunstancias similares.
Condena municipal
La asociación ha compartido con este diario un comunicado del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant en el que se condenan estos hechos. Aseguran que desde el servicio municipal de Sanidad se están realizando "las actuaciones administrativas de su competencia para esclarecer lo ocurrido" así como "facilitar los medios necesario que ayuden a identificar a los responsables" y "garantizar que se depuren responsabilidades".
Así, señalan que "se han intesificado la coordinación de Policía Local y Guardia Civil" para "avanzar en la investigación" y "prevenir nuevos casos.
Otros casos
Este suceso se suma a otro caso reciente en el municipio, donde la Guardia Civil abrió una investigación por la agresión a otra gata, "Rita", que recibió varios disparos de perdigón en la vía pública. Uno de los balines permanece alojado junto a su columna vertebral, y el animal continúa en tratamiento y rehabilitación.
Ante esta situación, SOS Ayuda Animal ha hecho un llamamiento a los propietarios para que extremen las precauciones, evitando que los gatos salgan al exterior y vigilando jardines y terrazas. También recomiendan prestar atención a posibles alimentos o sustancias sospechosas y piden la colaboración ciudadana para esclarecer estos hechos.
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