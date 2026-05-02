El museo de San Vicente que no tiene quien lo visite

Cero visitas. Cero. Ninguna. La cifra es descorazonadora. Se trata del Museo Didáctico del Aceite de San Vicente del Raspeig, un edificio de principios del siglo XIX reconvertido en 2011 en el primer espacio museístico del municipio.

El objetivo del centro cultural es mostrar las raíces agrícolas del municipio y los elementos tradicionales para elaborar este producto con piezas originales de la antigua almazara.

Pues bien, en 2025 no recibió ninguna visita, ni de colegios e institutos ni de particulares. Los fríos datos los dio a conocer el concejal de Cultura, Óscar Lillo, en el último pleno municipal a preguntas de la concejala del PSOE María Jesús Moreno sobre la gestión de la instalación.

Una visita realizada en el año 2024 / INFORMACIÓN

Las cifras contrastan con las del año anterior: en 2024 el museo registró 1.452 visitantes, de 19 de centros educativos y nueve de particulares. "Hemos pasado de una situación mejorable a una inexistente, fruto de la nula gestión del PP", ha señalado Moreno.

Cita previa

La edil también preguntó en el pleno por las acciones divulgativas y promocionales que realizó el gobierno local de PP y Vox en 2025. La respuesta: "La oficina de turismo informa de la posibilidad de visitar el museo con cita previa, que se tramita con una petición vía email a cultura".

Respecto a los horarios de visitas y si son amplios para que pueda visitar el espacio cultural todo tipo de público, el concejal de Cultura se limitó a señalar que es "el horario que se acuerde con la visita, atendiendo a la disponibilidad horaria del personal del Ayuntamiento".

El museo es una antigua almazara que impulsó el sanvicentero Isidro Lillo destinada a la producción del aceite, una tradición que continuaron sus hijos Joaquín y Baltasar.

Visitantes contemplan un panel didáctico sobre el aceite, en 2024 / INFORMACIÓN

El interior, según la página web municipal, está dividido en dos partes, una didáctica y otra expositiva. La primera cuenta con un gran panel que recoge las distintas fases del proceso de producción del aceite, desde la recogida hasta el envasado pasando por la limpieza y lavado de la aceituna, la molienda, el batido, el prensado y decantación, y la conservación.

En la parte expositiva se pueden contemplar los elementos que componen esta almazara, todos ellos identificados mediante carteles en castellano y valenciano en los que se explica la función que realizaban.

Instalaciones del museo, con problemas de mantenimiento / Jose Navarro

Entre otros, destaca la primera prensa de tiro animal, los quintales de prensado de los capachos y la pasta de aceituna, la prensa mecánica con la introducción del motor, la tolva para cargar la aceituna, la caldera para el agua caliente o los recipientes de decantación donde se separaba el aceite del agua.

Abandono

Los socialistas, tras conocer que hubo cero visitas en 2025, señalan al PP y, directamente, al edil de Cultura por "abandonar" el Museo del Aceite, con una "ausencia total de gestión, promoción y planificación".

La edil ha recordado el compromiso electoral del PP en materia cultural: "Prometieron la creación de una red de museos y la recuperación de espacios culturales. A día de hoy, no solo no han cumplido esas promesas, sino que ni siquiera son capaces de mantener y poner en valor el único museo existente".

Por último, Moreno ha alertado que este escenario "se suma a la falta de interés" del equipo de gobierno por abrir el refugio antiaéreo, un espacio de gran valor histórico y patrimonial que sigue cerrado y olvidado. "Esta desidia demuestra una nula preocupación por la cultura y el patrimonio de San Vicente", reprocha.