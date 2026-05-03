Localizan de madrugada a un hombre desaparecido con su perro en Busot
El operativo de búsqueda se prolongó durante toda la noche en El Cabezo, junto a las Coves de Canelobre
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han localizado en la madrugada de este domingo a un hombre que había desaparecido junto a su perro en la zona de El Cabezo, en las proximidades de las Coves de Canelobre, en el término municipal de Busot.
El aviso se recibió a las 21:15 horas del sábado, activándose un dispositivo de búsqueda en el que participaron bomberos del parque de San Vicente, el Grupo Especial de Rescate en Montaña (GER) y un equipo de drones para apoyar las labores desde el aire.
Durante toda la noche, los efectivos rastrearon la zona hasta que finalmente, ya de madrugada, el equipo del GER consiguió localizar al varón y a su perro. Ambos se encontraban en buen estado, aunque presentaban signos de agotamiento tras varias horas en la montaña.
El operativo concluyó a las 05:00 horas del domingo sin que fuera necesario traslado sanitario.
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