Un acertante de Alicante se lleva el premio máximo de EuroDreams: 20.000 euros al mes durante 30 años

La suerte europea ha puesto esta vez el foco en Mutxamel. El sorteo de EuroDreams celebrado el jueves 30 de abril dejó un único acertante de primera categoría —seis números y el número Sueño— y el boleto fue validado en la Administración de Loterías número 2 de Mutxamel, en la Gran Vía de Valencia, 14.

El premio no es un pellizco cualquiera: el ganador cobrará 20.000 euros al mes durante 30 años, el máximo premio de EuroDreams. En total, supone 7,2 millones de euros repartidos en pagos mensuales, uno de esos premios que cambian no solo una cuenta corriente, sino una vida entera.

La combinación ganadora del sorteo fue la formada por los números 05, 07, 09, 16, 19 y 22, con el Sueño 2. Según los datos del sorteo, la recaudación ascendió a 5.375.042,50 euros.

El premio tiene además un punto especialmente llamativo: EuroDreams es un sorteo europeo y acertar la primera categoría es poco habitual. Esta vez, el único boleto con el 6+1 apareció en España y salió de una administración alicantina, la número 2 de Mutxamel.

También la segunda categoría se quedó en España

La misma jornada dejó otro premio importante en España, aunque de segunda categoría. Un boleto con seis aciertos pero sin el número Sueño fue validado en Vitoria-Gasteiz, en el Despacho Receptor número 89.285, situado en la avenida Zabalgana, 47. Ese acertante cobrará 2.000 euros al mes durante cinco años.

El despacho que repartió fortuna en Mutxamel. / INFORMACIÓN

Para la administración mutxamelera, el premio se suma a un historial ya notable de alegrías. Según el listado de premios de ese punto de venta, allí se han repartido en los últimos años otros premios relevantes, como un primer premio de Lotería Nacional en julio de 2025, un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2023, un premio de 14 aciertos de La Quiniela en octubre de 2023 y varios premios de BonoLoto y Lotería Nacional.

Desde este jueves, ese despacho ya figura en el mapa de los grandes golpes de suerte del EuroDreams: el lugar donde alguien compró un boleto que le garantiza un sueldo de 20.000 euros al mes hasta 2056.