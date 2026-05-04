El alcalde descarta romper con la empresa que comercializó VPP de Sant Joan sin tener licencia: "Nou Nazareth no es Les Naus"

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant mantendrá el contrato con la empresa que comercializó viviendas de protección pública en Nou Nazareth sin tener la calificación provisional ni la autorización para recibir dinero a cuenta.

Es la principal conclusión del pleno extraordinario celebrado este lunes, en el que la oposición ha reclamado al gobierno local del PP que desista de continuar el procedimiento con la mercantil ante su actuación irregular, confirmada por la propia Conselleria de Vivienda, que le abrió un expediente sancionador.

Pero el alcalde, Santiago Román, se ha parapetado en el interés público para no romper con la promotora, que pedía a los interesados en las viviendas un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva cuando no tenía autorización para ello.

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, el gobierno local sacó a subasta el pasado octubre una parcela en Nou Nazareth destinada exclusivamente a la construcción de 130 VPP y locales comerciales. El solar, de propiedad municipal, tenía un precio de salida de 4.074.138 euros (más IVA) y pujaron por ella cuatro mercantiles.

¿Qué prefieren, tener una parcela con caracoles y matojos o viviendas de protección pública? Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar el solar a la empresa madrileña Promored Velilla, que ofrecía el precio más alto de las cuatro: 4.824.139 euros. La mercantil hizo un primer pago del 35%, pero faltaba por abonar al Ayuntamiento el 65% restante y en ese intervalo es cuando se destapó la presunta comercialización irregular.

Dinero comprometido ya

"Por interés público creo que debemos seguir con la mejor oferta, se puede desistir y ningún vecino vería un euro invertido", ha explicado Román. Y es que ese 35% que ha percibido ya el Ayuntamiento, 1,6 millones de euros, está comprometido ya en tres grandes contratos de asfalto, aceras y alumbrado público, ha anunciado el alcalde, que ha recordado que la segunda oferta ponía sobre la mesa 400.000 euros menos y 30 viviendas menos.

"¿Qué prefieren, tener una parcela con caracoles y matojos o viviendas de protección pública?", ha espetado el regidor, que ha realizado una enérgica defensa tanto de su actuación como de la de la edil de Vivienda, Charo Tomás, a la que no se ha escuchado, hasta este pleno, hablar de la polémica desde que estalló hace más de dos meses.

Y al día 63, la edil de Vivienda habló... para señalar a los compradores Todo el peso de las explicaciones del gobierno local del PP en el pleno ha recaído en el alcalde, mientras que la concejal de Vivienda, Charo Tomás, ha tenido una pequeña intervención. Desde que se destapó la polémica, el 27 de febrero, han pasado 63 días, en los que no había hecho ninguna declaración. Este lunes se ha defendido de las acusaciones de la oposición y ha asegurado que no estado "nunca" desaparecida. Sí ha llamado la atención que ha indicado, sobre las personas que entregaron los 1.750 euros a cuenta a la promotora, que lo han hecho "irregularmente porque sabían que la promotora no tenia toda la certificación". La edil ha defendido la actuación tanto de la conselleria como del alcalde y ha añadido que ha dado explicaciones y ha atendido a todo aquél que se las ha pedido. Además, ha recordado que el gobierno local ha tomado medidas, como el requerimiento a la promotora.

Román, a preguntas de la oposición, ha expuesto que tardó "12 horas" en actuar desde que tuvo conocimiento, por parte de la conselleria el 26 de febrero por la tarde, de la actuación irregular de la promotora y ha descartado una comisión de investigación sobre el tema: "¿Investigar qué? El 27 a las ocho de la mañana ya estábamos con el tema, paralizando el proceso y solicitando documentación a la empresa, la parcela de Nou Nazareth no es la de Les Naus".

El alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento va a habilitar una oficina para el proceso de comercialización de esta VPP y de otras que se están gestando en el municipio en estos momentos y ha recordado que la primera lista, que tenía la empresa, "es papel mojado".

No le importa el interés general sino el dinero para las inversiones Eva Delgado — Edil del PSOE

Además, ha incidido en los nuevos criterios que va a introducir para poder acceder a estas viviendas protegidas, como el arraigo, con un sistema de empadronamiento con puntos según los años que una persona lleve en el municipio.

Esta ha sido una de las medidas contra las que ha cargado la oposición, no por no estar de acuerdo sino porque considera que no tiene potestad para llevarla a cabo. "No puede inventarse condiciones e imponer cuestiones que se le olvidaron en el pliego, no tiene el arraigo por ningún sitio porque no depende del Ayuntamiento, sino de lo que la empresa quiera en una negociación", ha subrayado el edil del PSOE Daniel Amores.

Los socialistas han reclamado, al igual que Compromís y Vox, que el PP rompa el contrato con una empresa que "se ha saltado un procedimiento legalmente establecido" y han acusado al alcalde de "no importarle el interés general sino el dinero para las inversiones".

No ha movido un dedo para aclarar nada porque no le preocupa si hay irregularidades Joan Ramon Gomis — Portavoz de Compromís

La portavoz adjunta, Eva Delgado, ha llevado al pleno un arsenal de preguntas, pero la mayoría de ellas se han quedado sin contestar porque "es imposible, lo haremos por escrito", ha dicho el primer edil.

Dimisión

Delgado ha cargado contra la concejala del área, Charo Tomás, por su gestión "fallida" y por haber estado cerca de 80 días sin detectar ni actuar ante la comercialización presuntamente irregular de estas viviendas, sin garantizar transparencia ni control, por lo que ha reclamado su dimisión. "¿Cómo puede ser que siendo concejala de vivienda no supiese que las únicas viviendas de VPP de su municipio se estaban comercializando de forma ilegal?", se ha preguntado.

El portavoz de Compromís, Joan Ramon Gomis, ha mantenido el tono beligerante contra el alcalde, de quien ha dicho que "no está interesado en investigar" lo sucedido y de ser "el principal obstáculo para que lo que ha pasado no salga a la luz, es el mayor sospechoso".

Ya dijimos que vincular las inversiones con la parcela era un error Gema Alemán — Portavoz de Vox

Y es que Gomis ha vinculado la actuación del PP con el futuro político del alcalde y la precampaña electoral: "Ha vendido patrimonio de los vecinos por intereses partidistas, para cuadrar los presupuestos, necesita el dinero como el aire porque de ello depende su campaña electoral arreglando calles o asfaltando aceras".

Para Compromís, la sospecha de una actuación "es muy difícil de borrar si no se actúa con rapidez" y ha reprochado a Román que "no ha movido un dedo para aclarar nada porque no le preocupa si hay irregularidades, solo el dinero de la venta de la parcela".

La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha centrado sus intervenciones en los casi cinco millones que ha ingresado el Ayuntamiento por la venta de la parcela, millones que están destinados dentro de los presupuestos municipales para una batería de proyectos. "Ya dijimos que vincular las inversiones con la parcela era un error", ha expuesto la edil, que ha mostrado serias dudas sobre el periodo de tiempo en que se vayan a ejecutar las inversiones.