Sant Joan desiste del Parque Empresarial al dispararse el coste: de 11 a 19 millones

Carpetazo a uno de los proyectos más importantes para el crecimiento industrial y terciario de Sant Joan d'Alacant. El Ayuntamiento desiste del Parque Empresarial Fabraquer Nord, situado entre el río Seco, la autopista AP-7 y la avenida Miguel Hernández, por el elevado coste económico.

El pleno municipal ha aprobado este lunes el inicio del expediente para cancelar el programa de actuación integrada, una iniciativa que arrancó en el año 2002 y durante más de dos décadas ha pasado por varias fases.

En el año 2015 se realizó el programa de urbanización del Parque Empresarial en dos unidades de ejecución y la empresa municipal Pycsa era la encargada de ejecutarlo. Posteriormente, en 2021 se aprobó el proyecto, pero ahora el gobierno local ha decidido no continuar adelante.

Inviable

El motivo no es otro que el coste se ha disparado un 89 por ciento al pasar de los once millones de euros de 2015 a los 19 millones de 2025, según ha explicado en el pleno el concejal de Urbanismo, David Aracil. "Es inviable económicamente", ha añadido.

Todos los propietarios de las parcelas podrán alegar en un plazo de 45 días y se abre un proceso para que el sector se desarrolle de otra manera, ya sean "directamente los propietarios, la propia Pycsa o un inversor privado", pero ha recalcado que "tiene que tener una viabilidad económica".

El proyecto preveía asentarse sobre una extensión de suelo de 655.000 metros cuadrados divididos en tres unidades de ejecución de usos industrial y terciario. La más extensa era la unidad de ejecución 1 con casi 312.000 metros cuadrados delimitados por el cauce de Río Seco, El Campello y Mutxamel, la autopista A-7 y la avenida Miguel Hernández.

Desarrollo del sector

El PSOE, que fue uno de los partidos impulsores del proyecto cuando gobernaba, ha mostrado su "pesar" porque el proyecto no salga adelante y ha instado al gobierno local del PP a que "no se quede parado y se busquen alternativas para desarrollar ese sector".

La cancelación del programa de actuación del Parque Empresarial ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE y Compromís.

El pleno también ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, después de 22 años. La norma actualiza diversos artículos e incluye la regulación de los patinetes eléctricos y en las primeras semanas no se multará, sino que se hará una actuación "didáctica", ha explicado el edil de Movilidad, Manuel Nieto.

Por otra parte, PP, PSOE y Compromís han tumbado la moción que ha presentado Vox sobre "los españoles primero" y la prioridad nacional.