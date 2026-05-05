83 viviendas de protección en San Vicente: ya se puede echar un vistazo a cómo serán

San Vicente del Raspeig dispondrá a partir del próximo año de 83 viviendas tanto de alquiler asequible como de protección pública financiadas por la Generalitat a través del Plan Vive.

La Conselleria de Vivienda ha dado a conocer la situación actual de las tres nuevas promociones que están en proceso de construcción en el municipio, además de información y planos de detalle, a través de la nueva web del Plan Vive, www.planvivecv.es, que se ha activado esta misma semana.

En los dos inmuebles que se encuentran en la calle la Huerta número 9 y 150, respectivamente, se están edificando 40 viviendas de alquiler asequible. El tercero, situado en la calle Pizarro número 35, esquina con Bautista Aznar, está destinado a 43 viviendas de protección pública que ya han sido adjudicadas.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha anunciado que además de estas tres edificaciones, está previsto sacar a concurso cuatro parcelas donde se podrían llevar a cabo cerca de 90 viviendas más de carácter protegido por parte de la Generalitat.

Varias zonas

El primer edil ha informado de que los terrenos están situados en diferentes barrios de la ciudad "para dar opción a que, en todas las zonas donde sea posible, se amplíe la oferta a disposición de las personas que buscan una vivienda con precios más asequibles".

La web incorpora información sobre cómo serán las futuras viviendas de las calles la Huerta y Pizarro, incluida la distribución de espacios interiores y comunes, la altura y el entorno, en cada caso. Los interesados podrán informarse a través de EVHA de los requisitos de acceso que se aplicarán en las tres promociones y de la apertura de los plazos de inscripción, una vez se anuncie el inicio de estos procesos.

En la calle la Huerta número 150 se contemplan 16 viviendas, equipadas con tres habitaciones y un despacho, con acceso peatonal a través de un patio interior. Las zonas comunes están preparadas para acoger reuniones y eventos y dispondrán de mesas de agricultura urbana, áreas para niños, esparcimiento y actividades sociales y espacio comercial. El edificio combina la producción de energía fotovoltaica, la aerotermia y sistemas de control climático natural y está equipado con una planta de aparcamiento.

Edificio en construcción en la calle La Huerta de San Vicente / INFORMACIÓN

En el otro solar de la Huerta, número 9, se ha seguido el mismo patrón al incorporar un patio interior desde el que se accede a las 24 viviendas de 2 y 3 dormitorios. El inmueble dispone de estacionamiento para vehículos. En la cubierta, bajo una pérgola fotovoltaica, habrá un espacio para organizar reuniones y eventos, además de zonas destinadas a actividades sociales en la planta baja. También se han introducido sistemas de producción de energía fotovoltaica, aerotermia y control climático natural.

En la calle Pizarro, esquina con Bautista Aznar, se van a ejecutar 43 viviendas de protección de diferentes tipologías que tendrán entre uno y tres dormitorios. El edificio está orientado a maximizar la calidad ambiental y concentra en la planta sótano los aparcamientos y almacenes.

Transparencia

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en la puesta en marcha de la nueva web del Plan Vive, explicó el lunes que se trata de una plataforma digital que centraliza la información "de toda la oferta de vivienda protegida impulsada por la Generalitat y el registro para acceder, que permite reforzar la transparencia y el control público de la vivienda".

Esta página web llega tras el escándalo por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus de Alicante y el caso de la promotora que comercializó viviendas en Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant sin tener la preceptiva autorización.

La aplicación incorpora un sistema de inscripción directa en aquellas promociones que ya han iniciado su comercialización, lo que permitirá a los ciudadanos acceder de forma más ágil y sencilla a estas viviendas.