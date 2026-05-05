Una turronera, primera mujer al frente de la asociación de empresarios de Xixona

Renovación en la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Xixona (AEX). Estrella Sanchis es la nueva presidenta de la entidad, en sustitución de Alfonso Gutiérrez, quien ha estado al frente de la asociación en los últimos años.

Sanchis se convierte en la primera mujer en presidir AEX. Gerente de Turrones La Colmena, conoce bien la realidad del sector y el funcionamiento de la asociación, que ha vivido desde siempre en su entorno familiar. Su padre, Pasqual Sanchis, fue presidente durante ocho años, lo que le ha permitido comprender de cerca el papel que desempeña AEX en el tejido comercial y empresarial de Xixona.

La renovación incluye también a la junta directiva, donde se da paso a un equipo que asume el reto de seguir fortaleciendo el comercio local. La nueva junta directiva queda formada por Pasqual Soler como vicepresidente, Érica Domenech como secretaria, Pau Gutiérrez como tesorero y Jorge Torregrossa, María José Valls y Pilar Salgado como vocales.

Feria de Navidad

Entre las principales líneas de trabajo, la nueva presidenta ha señalado la importancia de seguir impulsando la Feria de Navidad de Jijona, el evento comercial más relevante del municipio, del que AEX es coorganizadora junto al Ayuntamiento. "Es un escaparate clave para nuestro comercio y para la proyección de Xixona, y tenemos que seguir cuidándolo", ha explicado Sanchis.

Otro de los objetivos será reforzar el apoyo al emprendimiento juvenil y favorecer el relevo generacional en el comercio local. "Muchos negocios se ven abocados al cierre tras la jubilación de sus propietarios, y queremos que las nuevas generaciones vean en el comercio todo su potencial", ha señalado la presidenta.

En este sentido, ha subrayado que el comercio es "fundamental para la vida del pueblo, forma parte de su identidad y es clave para su desarrollo y crecimiento".

Perfil del equipo

Por su parte, el presidente saliente, Alfonso Gutiérrez, ha trasladado su apoyo a la nueva directiva y ha destacado su perfil. "Sé que dejamos la asociación en buenas manos. Es un equipo joven, con muchas ganas, y estoy convencido de que lo harán muy bien", ha afirmado.

Asimismo, ha valorado positivamente que sea una empresaria del sector turronero quien asuma la presidencia, especialmente por el papel que AEX desempeña en la Feria de Navidad de Jijona, y ha animado a la nueva junta a cuidar el trabajo realizado en los últimos años.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, también ha agradecido la labor de Alfonso Gutiérrez y su equipo durante su etapa al frente de la asociación, destacando su implicación en el impulso del comercio local. "Me encanta que, por primera vez, haya una mujer al frente de la asociación de empresarios y estoy segura de que todos estarán a la altura", ha señalado, al tiempo que ha dado la bienvenida a la nueva directiva.