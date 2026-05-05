La promotora que comercializó viviendas en Sant Joan sin tener autorización ya conoce la multa

La promotora que comercializó viviendas de protección pública en Sant Joan d'Alacant sin tener la calificación provisional ni la autorización para recibir dinero a cuenta ya conoce la sanción que le ha impuesto la Conselleria de Vivienda.

La dirección territorial de Vivienda en la provincia de Alicante abrió expediente sancionador a Promored Velilla, la adjudicataria del proyecto de 130 VPP que el Ayuntamiento impulsa en Nou Nazareth, tras comprobar "indicios de infracción muy grave", tipificados en la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunidad Valenciana.

La horquilla de las sanciones oscila entre los 3.000 y los 30.000 euros para las infracciones muy graves, según recoge la legislación, y la conselleria finalmente ha multado a la empresa con 8.000 euros, según ha confirmado la propia afectada.

Calificación provisional

La jefa de servicios jurídicos del Ayuntamiento, en el pleno extraordinario celebrado el lunes para fiscalizar la acción del gobierno local del PP en esta polémica, realizó una pequeña cronología del caso: la denuncia por la precomercialización o reserva antes de tener la calificación provisional y, por tanto, incumpliendo la Ley de Vivienda, llegó a la conselleria el 20 de febrero.

La administración autonómica abrió diligencias preliminares el 26 de febrero, que es cuando se lo comunica al alcalde, y a partir de ese momento se paraliza el procedimiento de formalización del contrato con la mercantil, que había realizado un primer pago del 35 % por el solar donde se van a construir las VPP y faltaba por abonar el 65% restante.

Propuesta

La conselleria, en una resolución del 2 de abril, califica la falta de la promotora como muy grave y así se lo comunica para que presente alegaciones en el plazo de diez días, con una propuesta de sanción. "No sabemos si está ya la resolución definitiva del expediente o en los próximos días", añadió la funcionaria.

Promored Velilla, por su parte, ha asegurado a INFORMACIÓN que ha abonado la multa de 8.000 euros, pero ha trasladado el tema a sus servicios jurídicos para su recurso en la vía contenciosa, explican fuentes de la mercantil.

El alcalde, en cualquier caso, se ha escudado en el interés público para no romper con la promotora, ya que la mercantil que quedó segunda en el concurso de venta de la parcela ofreció 400.000 euros menos y 30 viviendas menos. A esto se suma que el 35 % que ha percibido ya el Ayuntamiento, 1,6 millones de euros, está comprometido ya en tres grandes contratos de asfalto, aceras y alumbrado público.

La oposición en bloque, PSOE, Compromís y Vox, en el pleno extraordinario, reclamó sin éxito que el gobierno local del PP desistiese de continuar el procedimiento con la mercantil ante su actuación irregular y empezase de nuevo.

Arraigo

El Ayuntamiento va a habilitar una oficina para el proceso de comercialización de esta VPP y de otras que se están gestando en el municipio en estos momentos y ha recordado que la primera lista, que tenía la empresa con cientos de personas que habían aportado 1.750 euros en concepto de reserva, "es papel mojado".

El regidor lleva semanas incidiendo en los nuevos criterios que va a introducir para poder acceder a estas viviendas protegidas, como el arraigo, con un sistema de empadronamiento con puntos según los años que una persona lleve en el municipio. Pero esta pretensión es "agua de borrajas" para la oposición, que le han recalcado que no estaba en el pliego de condiciones del concurso para la venta de la parcela, por lo que no depende del Ayuntamiento, sino de que la empresa lo acepte en una negociación.