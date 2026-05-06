Absuelto de abusos sexuales en San Vicente a su expareja tras un año aguardando sentencia

La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre que estaba acusado de abusos sexuales a su expareja, una mujer de San Vicente del Raspeig. La sentencia ha tardado un año en dictarse.

El juzgado de la sección Primera de la Audiencia Provincial acaba de notificar el fallo, en el que absuelve al acusado por "no existir suficiente prueba de cargo" para destruir la presunción de inocencia y porque de la prueba practicada resultan "serias dudas sobre la realidad de los hechos" que sostienen las acusaciones.

En virtud del principio in dubio pro reo, "no puede existir pronunciamiento alguno sobre responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito penal", recoge la sentencia.

En los fundamentos de derecho, se señala que la declaración de la testigo-víctima es "sumamente vaga, imprecisa, inconcreta, y carente de cohesión y lógica" y se aprecian "ciertos motivos espurios y torticeros" de la hija común y de los padres de la denunciante, con diversos procesos judiciales cruzados entre las dos familias.

El fallo judicial acuerda, asimismo, quitar las medidas cautelares sobre el hombre, como eran las comparecencias en juzgado de San Vicente y la prohibición de aproximación y de comunicación con su expareja.

Reacciones

El hombre ha explicado a INFORMACIÓN cómo se siente tras su absolución: "Estoy muy contento, es un alivio, he pasado cinco años de pesadilla". Además, recalca que las fuerzas de seguridad le han quitado la orden de alejamiento que tenía contra su expareja, que "todo lo que dice es mentira". También deja claro que en todos los juicios anteriores que ha tenido por temas relacionados con la presunta víctima ha sido absuelto.

En las cuestiones previas, no se admitió la prueba documental propuesta por la acusación particular referida a una grabación particular en la que el denunciado reconocía los hechos, pues "supondría una admisión de los hechos por parte del acusado sin haber observado las garantías procesales que le corresponden" como tal acusado.

Del mismo modo, tampoco se admitió la prueba pericial propuesta por la defensa del acusado sobre una grabación de audio y transcripción escrita de dicha grabación al no constar en las actuaciones el objeto de dicha prueba y por haber sido elaborado por un solo perito.

El Ministerio Fiscal pedía 9 años de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su expareja durante 12 años, mientras que la acusación particular solicitaba diez años de cárcel.

Por su partel a mujer, Cristina Romero, incluida en el sistema VioGén, ha anunciado que va a recurrir la sentencia.

Retrasos

El juez que ha llevado el caso, Eugenio Alarcón, es el mismo que hace siete años fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los retrasos en su departamento, cuando estaba al frente del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante.

La comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces dio por finalizada la investigación calificando como «falta muy grave» una acumulación de asuntos pendientes de resolver que en los meses previos al comienzo de las pesquisas superaba el millar.