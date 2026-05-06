El CIPFP Canastell abre sus puertas el 15 de mayo para dar a conocer la Formación Profesional

Tras la excelente acogida de su primera jornada celebrada el pasado mes de marzo, el Centro Integrado Público de Formación Profesional Canastell volverá a abrir sus instalaciones al público el próximo 15 de mayo, en horario de 16:30 a 19:00 horas, con motivo de su segunda Jornada de Puertas Abiertas, una cita dirigida a estudiantes, familias y personas interesadas en conocer de cerca la realidad actual de la Formación Profesional y las oportunidades académicas, laborales y de desarrollo personal que ofrece.

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El éxito de la primera jornada, celebrada en marzo, ha consolidado esta iniciativa como un espacio de encuentro entre el centro y su entorno educativo y social. La elevada participación de alumnado de ESO, Bachillerato, familias y personas adultas interesadas en reorientar su trayectoria profesional puso de manifiesto el creciente interés por una formación cada vez más alineada con las necesidades reales del mercado laboral y con los nuevos modelos de cualificación profesional.

Esta segunda Jornada de Puertas Abiertas del CIPFP Canastell coincide además con el inicio del proceso de admisión para el próximo curso académico, una circunstancia especialmente relevante para quienes están valorando incorporarse al sistema de Formación Profesional. Se pueden consultar las fechas en Proceso de Admisión.

Aula de mecatrónica y robótica / .

A lo largo de la jornada, los visitantes podrán recorrer talleres, laboratorios, aulas técnicas y espacios especializados donde el alumnado desarrolla su formación práctica en entornos de aprendizaje altamente tecnificados y conectados con la realidad profesional. Cabe destacar que tanto el profesorado como el alumnado de las diferentes familias profesionales serán los encargados de acompañar a los asistentes en las visitas guiadas, explicando de forma directa y práctica el funcionamiento de cada ciclo, los contenidos formativos, la metodología de trabajo, las prácticas en empresa y las salidas profesionales asociadas.

Servicio de orientación profesional

Uno de los pilares fundamentales del centro es su servicio de orientación profesional. A través de su Oficina de Orientación Profesional, el CIPFP Canastell ofrece asesoramiento especializado para acompañar tanto al alumnado como a personas externas en la toma de decisiones académicas y laborales.

Cocina / .

Conocer previamente la oferta formativa, visitar las instalaciones y recibir orientación personalizada permite tomar decisiones más ajustadas a los intereses, capacidades y objetivos profesionales de cada estudiante.

Una oferta formativa integral y comprometida con la inclusión

La Formación Profesional vive actualmente uno de sus momentos de mayor expansión y reconocimiento social. La elevada inserción laboral de muchas titulaciones, la especialización técnica y la conexión directa con el tejido productivo han convertido esta vía educativa en una alternativa estratégica para quienes buscan cualificación, empleabilidad y continuidad académica universitaria.

Aula de simulación de farmacia Hefame / .

En este contexto, el CIPFP Canastell se consolida como uno de los centros de referencia de la provincia por la amplitud de su oferta formativa, su capacidad de innovación y su compromiso con la inclusión educativa.

Durante esta segunda Jornada de Puertas Abiertas, las personas asistentes podrán conocer de primera mano la oferta educativa del centro, integrada por ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, Curso de especialización, y Certificados profesionales para desempleados, así como los Programas Formativos de Cualificación Básica Adaptados de Educación Especial.

Estos programas están dirigidos a personas con discapacidad y tienen como objetivo principal favorecer su inserción sociolaboral en entornos reales.

AULA TECNOLÓGICA / .

A través de una formación integral y personalizada, se trabaja el desarrollo de la autonomía personal, las habilidades sociales, la comunicación y las competencias profesionales necesarias para su futuro. El enfoque educativo del centro pone el acento en las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje de cada alumno, promoviendo su participación activa y su crecimiento personal.

Además, cuentan con iniciativas como el proyecto de empleo con apoyo, que facilita la incorporación al mundo laboral con el acompañamiento necesario, así como la participación en programas Erasmus, que ofrecen experiencias internacionales enriquecedoras y fomentan la inclusión, la convivencia y la apertura a nuevas realidades.

Oferta formativa de FP del CIPFP Canastell

Aula "LG" / .

La oferta formativa del centro se estructura en siete familias profesionales con alta demanda laboral: Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Hostelería y Turismo, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, sectores estratégicos con una demanda creciente de profesionales cualificados.

Comprometidos con la innovación, la internacionalización y el emprendimiento

Uno de los puntos fuertes del CIPFP CANASTELL son los diferentes proyectos de innovación que se desarrollan actualmente en el centro. La transformación de la Formación Profesional pasa necesariamente por la innovación tecnológica, metodológica y organizativa, y el CIPFP Canastell ha hecho de esta apuesta uno de sus principales ejes estratégicos.

Algunos de los programas del CIPFP Canastell

Erasmus+ , que impulsa la movilidad internacional del alumnado y profesorado y favorece la adquisición de competencias profesionales en contextos europeos.

, que impulsa la movilidad internacional del alumnado y profesorado y favorece la adquisición de competencias profesionales en contextos europeos. Emprendimiento con el proyecto Llançat , centrado el emprendimiento y la transición al mercado laboral.

, centrado el emprendimiento y la transición al mercado laboral. Skills: La participación en competiciones de excelencia que visibilizan el talento y la superación personal, siendo el CIPFP Canastell referencia gracias al amplio medallero conseguid, donde algunos de nuestros alumnos/as han representado a la Comunidad Valenciana en las SpainSkills y a España en el WorldSkills y Euroskills.