El TRAM repara defectos por acumulación de agua en traviesas de la vía en San Vicente
Las obras se realizan entre mayo y junio y fuera del horario para no afectar a la circulación
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) está ejecutando trabajos de mantenimiento entre las paradas de Santa Isabel y Sant Vicent del Raspeig de la línea 2 del TRAM.
La actuación afecta a la plataforma tranviaria y se ejecuta con la finalidad de reparar los defectos detectados por acumulación de agua en el apoyo de las traviesas de la vía 1 de la plataforma, entre las paradas de Santa Isabel, Universitat y Sant Vicent del Raspeig.
Estos trabajos, a lo largo de los meses de mayo y junio y fuera del horario para no afectar a la circulación, forman parte de las intervenciones que FGV realiza de manera habitual para garantizar los niveles de mantenibilidad, durabilidad y funcionalidad exigidos en el conjunto de sus líneas en servicio.
Esta intervención se ejecuta de manera coordinada entre FGV y el Ayuntamiento de San Vicente, con la finalidad de garantizar su correcta ejecución y provocar las menos molestias posibles a usuarios y vecinos.
Mantenimiento
FGV realiza de manera programada este tipo de trabajos para alcanzar el correcto mantenimiento de la red que discurre a lo largo de más de 130 kilómetros y cuenta con líneas de tranvía, tren-TRAM y trenes duales, entre Alicante y Dénia.
De manera paralela, FGV cuenta con el Plan de Actuación 2026-2030 que tiene como objetivo modernizar, ampliar la red y ofrecer un mejor servicio en las explotaciones de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.
En conjunto, su presupuesto en la red del TRAM d’Alacant supera los 250 millones de euros y, junto con nuevas infraestructuras como la Estación Central-Intermodal o la incorporación de nuevos tranvías, asigna una importante dotación para la renovación de aquellos tramos de la red que necesitan ser intervenidos.
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