El TRAM repara defectos por acumulación de agua en traviesas de la vía en San Vicente

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) está ejecutando trabajos de mantenimiento entre las paradas de Santa Isabel y Sant Vicent del Raspeig de la línea 2 del TRAM.

La actuación afecta a la plataforma tranviaria y se ejecuta con la finalidad de reparar los defectos detectados por acumulación de agua en el apoyo de las traviesas de la vía 1 de la plataforma, entre las paradas de Santa Isabel, Universitat y Sant Vicent del Raspeig.

Estos trabajos, a lo largo de los meses de mayo y junio y fuera del horario para no afectar a la circulación, forman parte de las intervenciones que FGV realiza de manera habitual para garantizar los niveles de mantenibilidad, durabilidad y funcionalidad exigidos en el conjunto de sus líneas en servicio.

Esta intervención se ejecuta de manera coordinada entre FGV y el Ayuntamiento de San Vicente, con la finalidad de garantizar su correcta ejecución y provocar las menos molestias posibles a usuarios y vecinos.

Mantenimiento

FGV realiza de manera programada este tipo de trabajos para alcanzar el correcto mantenimiento de la red que discurre a lo largo de más de 130 kilómetros y cuenta con líneas de tranvía, tren-TRAM y trenes duales, entre Alicante y Dénia.

De manera paralela, FGV cuenta con el Plan de Actuación 2026-2030 que tiene como objetivo modernizar, ampliar la red y ofrecer un mejor servicio en las explotaciones de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.

En conjunto, su presupuesto en la red del TRAM d’Alacant supera los 250 millones de euros y, junto con nuevas infraestructuras como la Estación Central-Intermodal o la incorporación de nuevos tranvías, asigna una importante dotación para la renovación de aquellos tramos de la red que necesitan ser intervenidos.