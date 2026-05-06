Vecinos de Mutxamel recurren contra la planta solar de 38.800 módulos aprobada por el Consell

Vecinos dicen "no" a miles de placas solares en Mutxamel. La Asociación de Vecinos Valle del Sol-El Boter de Mutxamel ha presentado un recurso de alzada contra la decisión del Consell de conceder autorización a la central fotovoltaica FV Valledelsol, dada la proximidad residencial y la afección paisajística y ambiental.

La empresa Tierra de Sol Project planteó en 2024 una gran planta solar, con casi 50.000 placas y una potencia de 33,78 MWp, en el norte del término municipal de Mutxamel, concretamente en la partida Boter, colindante con la urbanización Valle del Sol.

El proyecto sufrió modificaciones sustanciales por diferentes informes a los organismos y administraciones con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación eléctrica. De este modo, se redujeron los paneles a 38.808 y una potencia de 32,35 MWp.

La Dirección General de Energía y Minas, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, resolvió otorgar la autorización y sometió a información pública el proyecto para la presentación de alegaciones.

La Asociación de Vecinos Valle del Sol-El Boter ha presentado un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio en el que pide, además, que acuerde la suspensión cautelar de la autorización a la mercantil para que realice cualquier tipo de ejecución, obra, zanja, vallado, instalación o actividad preparatoria hasta que se resuelva dicho recurso.

Especies protegidas

El colectivo vecinal reclama también a la administración que pida el informe sobre el estudio anual de avifauna completo, la presencia potencial de especies protegidas y los indicios de felino silvestre aportados. Y es que señalan que el informe favorable de Medio Natural y Animal tiene fecha del pasado 26 de marzo, mientras que el estudio anual se completó un día después.

Entre la batería de alegaciones, la asociación recoge que hay falta de concreción suficiente de la cuantía exigible para el desmantelamiento y la garantía económica o incoherencias documentales y errores de cálculo o transcripción en la documentación del proyecto.

Asimismo, alertan de la cercanía de la planta a las zonas residenciales, de entre 20 y 30 metros en algunos casos, una afección que supone, alegan, un impacto visual desde viviendas y calles, posible deslumbramiento, ruidos de inversores, transformadores y obras, tráfico pesado, polvo, seguridad vial, cambios en escorrentías o riesgo de incendio.

Al Ayuntamiento, que vigile

Los vecinos también han presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Mutxamel informando de la interposición del recurso y solicitando que tenga en cuenta esta circunstancia antes de adoptar cualquier actuación municipal vinculada al proyecto.

Así, insta a que el Consistorio se abstenga de conceder, tramitar favorablemente, informar favorablemente o habilitar cualquier licencia, autorización, permiso, comunicación, declaración responsable, ocupación, actuación sobre caminos, vallado, zanja, movimiento de tierras, obra, acción preparatoria o intervención municipal hasta que la Generalitat resuelva sobre el recurso de alzada interpuesto.

No solo eso, pide que si ya hubiera concedido algún permiso, acuerde su suspensión y paralización preventiva y que, en caso de que tenga conocimiento de cualquier inicio del proyecto, adopte las medidas municipales oportunas de inspección, comprobación y, en su caso, paralización preventiva dentro del ámbito de sus competencias.