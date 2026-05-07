La ampliación del vertedero de El Campello llega a las Cortes Valencianas

La ampliación del vertedero de El Campello ha llegado a las Cortes Valencianas. El PSPV-PSOE ha preguntado este jueves en el pleno al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, por las acciones que tiene previsto poner en marcha para solucionar el problema de la inminente colmatación de la instalación, "teniendo en cuenta las movilizaciones en Aigües y El Campello contra la ampliación".

La respuesta no deja lugar a dudas. "Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que el vertedero de El Campello siga prestando servicio", ha asegurado el conseller.

La portavoz de Medio Ambiente del PSPV-PSOE en las Cortes, Rosario Navalón, en su intervención, ha expuesto que hay un problema de "salud pública, de justicia territorial y de responsabilidad política" y ha incidido en que el modelo de gestión de residuos del PP está "alejado del rigor y de la sostenibilidad".

La diputada del PSPV-PSOE escucha la intervención del consellr / INFORMACIÓN

Navalón ha indicado que la ampliación del vertedero, que afecta a El Campello y Aigües, ocupa una superficie equivalente a ocho campos de futbol, está a menos de dos kilómetros de núcleos de población y supone una vida útil de casi dos décadas. "Hablamos de emisiones de compuestos volátiles, de lixiviados, la ampliación no se debería realizar", ha afirmado la diputada autonómica, que ha preguntado directamente al conseller "qué piensa hacer".

Diez metros en altura

Martínez Mus, por su parte, ha recordado a los socialistas que en los ocho años de gobierno del Botànic "no se hizo nada", mientras que el Consell del PP ha adoptado "medidas urgentes", entre las que se encuentran en el año 2024 la ampliación en altura del vaso en diez metros, "con la que ganamos dos años".

El conseller ha subrayado que no es solo un vertedero, sino un complejo que incluye una planta de tratamiento de basuras, cuya modernización tuvo una inversión de 26 millones de euros, con un sistema de filtrado de aire para reducir los problemas de malos olores que cumple con modernos parámetros medioambientales.

El conseller, en una momento de su réplica al PSOE / INFORMACIÓN

El responsable de Medio Ambiente ha preguntado a Navalón por la propuesta de los socialistas: "¿El cierre?, ¿las basuras en qué sitio?, a ningún municipio le gusta tener un vertedero".

Por último, ha señalado que la empresa que gestiona la planta pidió una modificación sustancial por la necesidad "urgente" de ubicar los rechazos de la planta, una ampliación de 1,7 millones de metros cúbicos con la que se prevé alargar la vida útil 17 años.

La empresa explotadora de la planta, FCC, prevé ejecutar el nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste del vertedero actual con una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos, según consta en el expediente. El vertedero estará rodeado perimetralmente por un vial de siete metros útiles de 25 centímetros de zahorra que enlazará con el vial existente de la celda actual en explotación.

Cuatro alturas

Los residuos, que son los llamados rechazos y vienen enfardados en balas, serán apilados ordenadamente a cuatro alturas formando 4,4 metros, mientras que el resto hasta llegar a los cinco metros (0’6 centímetros), se rellenará con residuo en masa que no se pueden enfardar, como son los rechazos de afino.

El anuncio de la expansión ha provocado el rechazo vecinal no solo en El Campello, también en Aigües, donde se acaba de constituir la Plataforma Independiente de Aigües (PIA) de afectados por el vertedero de El Campello. Está formada por más de sesenta personas y su gran demanda es que el Consell no apruebe la ampliación de la planta.

En El Campello, por su parte, las quejas vecinales en la zona norte por la instalación se vienen produciendo prácticamente desde su apertura y se han intensificado tras conocer la última ampliación prevista, que cuenta con el rechazo también de todos los partidos de izquierda.