16 años después de poner la primera piedra, se abrirá la piscina de El Campello: la empresa tiene fecha

Último trámite para abrir la piscina cubierta de El Campello. La empresa adjudicataria de la gestión del complejo deportivo ha firmado este jueves el acta de inicio en las propias instalaciones, en un acto a bombo y platillo con presencia de ediles de la corporación.

En el marco normativo, el acta de inicio es un documento formal y oficial que acredita fechas y condiciones de un contrato y constituye un requisito de ejecución convencional, admitiendo la contratista todas las cláusulas del pliego de condiciones.

La mercantil tiene seis meses improrrogables para la apertura, pero el propietario, Juan Carrillo Martínez, ha anunciado su "firme propósito" de inaugurar en julio, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Si se cumple la previsión, habrán pasado nada más y nada menos que 16 años desde que se puso la primera piedra -14 de junio de 2010- de un proyecto estrella que ha pasado por innumerables problemas administrativos y jurídicos, incluido dos veces que salió a concurso y dos veces que pasó por el Tribunal de Recursos Contractuales por alegaciones de empresas.

Contratación de trabajadores

Las llaves del complejo ya están en manos de Ego Sport Center y, por tanto, el mantenimiento de las instalaciones le corresponde.

De hecho, ya ha activado el proceso de selección de personal para prestar "el mejor de los servicios", que incluye la contratación de personal de recepción y atención al cliente, personal de mantenimiento, monitores para actividades dirigidas y sala fitness, técnicos deportivos de piscina y socorristas acuáticos, técnico de pádel y profesionales de actividades deportivas para garantizar la inclusión social.

El alcalde y el dueño de la empresa adjudicataria se dan la mano tras la firma / INFORMACIÓN

Los interesados pueden ya enviar sus solicitudes de empleo en la dirección web www.centrosnexafit.com , acceder a sección "Trabaja con nosotros" y rellenar el cuestionario para que los encargados del personal puedan analizar sus perfiles y decidir quiénes ocuparán los 30 empleos previstos de inicio.

Toca echar la vista atrás y agradecer la paciencia que han tenido los ciudadanos Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

Para el primer edil, este complejo "es algo más que una piscina. Marcamos un antes y un después en lo que a dotaciones deportivas respecta, e invito a toda la población a que disfrute de ellas, porque se lo ha ganado".

El alcalde, según recoge el comunicado, ha enfatizado que es un día "muy especial" para El Campello, "en el que toca echar la vista atrás y agradecer la paciencia que han tenido los ciudadanos, y el trabajo realizado por mucha gente, que ha puesto su granito de arena para que la apertura del complejo deportivo sea una feliz realidad muy pronto".

Nombre del complejo

Por su parte, el propietario de la empresa ha remarcado que llevan más de 25 años gestionando centros deportivos en distintas ciudades españolas. "Éste es un complejo de titularidad pública, que gestionaremos bajo la marca “Nexafit” durante los próximos 14 años, pero es propiedad del pueblo de El Campello", ha recalcado.

Ahora comienza el trabajo técnico de concienzuda revisión de todas las instalaciones, probar la maquinaria, etcétera. "Testear todo, en definitiva, para abrir en julio con plenas garantías", ha señalado Carrillo.

Ediles de la corporación y representantes de la empresa, ante la piscina / INFORMACIÓN

A la firma ha asistido una amplia representación institucional, encabezada por el alcalde, Juanjo Berenguer, a los que se han sumado los concejales del PP Lourdes Llopis, Marcos Martínez, Cristian Palomares, Dorian Gomis, Rafa Galvañ y Marcarmen Alemañ; los ediles del PSOE Yeray Hernández y Raquel Marín; el representante de Vox, Marcelo Milanesio; la portavoz de Compromís, Laia García, y el de Per El Campello, Paco Toni Palomares.

Los únicos que han faltado han sido EU-Podem, que siempre se ha mostrado en contra de la gestión privada del complejo deportivo, y los dos ediles no adscritos.

Por parte de la mercantil Ego Sport Center han acudido, además del dueño, el CEO, Juan Carrillo Cuerva; el coordinador general, Gabriel Morales; y quien ya ha sido designado director del complejo: Rubén Gallardo.

Sobreactuación

Por su parte, EU-Podem ha rechazado asistir y formar parte de lo que considera una «sobreactuación» orquestada por el PP local. La formación considera "increíble" que el PP "pretenda presentar como una heroicidad lo que ha sido una gestión desastrosa y un claro despilfarro de recursos públicos".

Su portavoz, Pedro Mario Pardo, ha denunciado que "lamentablemente", la privatización de este servicio "ha provocado que la ciudadanía no haya podido utilizarlo durante más de una década".

Pardo advierte que, además, la privatización se extenderá al parking, una decisión ante la cual el Ayuntamiento aún no ha ofrecido soluciones para paliar la pérdida de este espacio. Según Pardo, este modelo no solo será más caro, sino que generará empleo "de menor calidad y una peor atención, además de la inseguridad de que la empresa nos deje tirados cuando los beneficios no le resulten viables, tal y como ya ocurrió en el parking de Els Furs".