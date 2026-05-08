El Consell suma a la UA al megaproyecto del corredor verde del río Montnegre de Tibi a El Campello

El Consell ha reactivado el proyecto de recuperación ambiental y paisajística del corredor verde del río Montnegre , una actuación de 20 kilómetros de longitud que discurrirá por el cauce del río a su paso por seis municipios: Tibi, Xixona, Mutxamel, El Campello, Alicante y Sant Joan.

La Generalitat, que desarrolla este proyecto en colaboración con la Diputación de Alicante, va a contar con el asesoramiento científico de la Universidad de Alicante para el diseño y ejecución de la vía verde.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, se ha reunido este viernes con el director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), Andrés Molina, para formalizar esta colaboración. Al acto han asistido también la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Martínez, y el catedrático de la UA, Joaquín Melgarejos.

"El proyecto del Monnegre está pensado como una vía verde, con rutas y senderos para el disfrute de la ciudadanía, que actúe al mismo tiempo como infraestructura de prevención de riadas y de mitigación de futuras avenidas de agua", ha señalado Raúl Mérida.

Barrancos y riberas

El comisionado para la Recuperación ha explicado que, tras la dana de Valencia de 2024, desde la Generalitat se está impulsando una estrategia de recuperación en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, que incluye actuaciones en barrancos y riberas. En el caso de Alicante, la apuesta es la regeneración del cauce del río Montnegre para convertirlo en una infraestructura antiinundaciones.

La Generalitat va a destinar a la iniciativa 3,5 millones de euros. En el marco de esta inversión, el contrato de asesoramiento suscrito con la Universidad de Alicante tiene un presupuesto de 17.847 euros.

El Montnegre, como ya ha publicado INFORMACIÓN, se va a convertir en el primer corredor verde de la provincia de Alicante que cuente con zonas de laminación. "Estos espacios permiten frenar y repartir el caudal de agua, disminuir el pico de la avenida y evitar desbordamientos bruscos", ha señalado Mérida.

El comisionado para la Recuperación, segundo por la izquierda de pie, con miembros de la UA / INFORMACIÓN

El comisionado para la Recuperación ha explicado también que el corredor se caracteriza por sus valores paisajísticos, ambientales, naturales y patrimoniales "que vamos a restaurar y poner a disposición de la ciudadanía".

La infraestructura, además, contará con una ciclovía de 20 kilómetros que unirá Tibi con El Campello. Desde la Generalitat se ha encargado a la Universidad de Alicante que el estudio proponga las posibilidades de encaje del corredor del Montnegre con el área metropolitana, con el objetivo de articular la movilidad en todo el eje y favorecer la conexión territorial.

Respecto a las características del proyecto, Mérida ha señalado que el agua, "que tan importante es para todos los alicantinos", tendrá un papel principal y actuará como hilo conductor del espacio a través una red planificada de espacios naturales conformada por parques, bosques, ríos y humedales.

Valor geológico

Asimismo, el proyecto tratará de poner en valor las "badlands" del río, un tipo de paisaje semidesértico formado por arcillas rojizas, ocres y blancas conformadas por la erosión hídrica, "de gran valor geológico y singular belleza" situado cerca del embalse de Tibi.

El comisionado ha recordado que ya existía un proyecto anterior respecto al Montnegre que hizo la Diputación de Alicante, pero después de lo ocurrido con la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y con el precedente de la dana de 2019 en la Vega Baja, la Generalitat ha pasado a considerar este proyecto como estratégico.

"Por eso, desde el Comisionado para la Recuperación hemos asumido la gestión de esta iniciativa dentro de nuestra estrategia de recuperación enmarcada en el Plan Endavant, utilizando como base el proyecto de la Diputación de Alicante, y sumando al proyecto a la Universidad de Alicante", ha indicado.