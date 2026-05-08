Doble ración de Pa Beneït en La Torre de les Maçanes

La Torre de les Maçanes celebra las fiestas de su patrón, Sant Gregori, que tienen como reclamo principal el Pa Beneït. Este ritual se remonta a 1658, año en que según la tradición el pueblo fue liberado de una plaga de langosta por intercesión del santo, motivo por el que se le ofrece el pan bendecido.

Las fiestas han arrancado este viernes y se alargan hasta el domingo. El acto del Pa Beneït se celebra siempre el 9 de mayo, Sant Gregori, y el domingo más cercano a esa fecha, de manera que este año hay doble sesión dos días seguidos.

El viernes el programa de actos incluye el pasacalles, paella popular, disco móvil, fiesta y baile.

Programa de actos de las fiestas de Sant Gregori de La Torre / INFORMACIÓN

El sábado, pasacalles y recogida de los panes por las casas del llumeners, los hombres que acompañan a las clavariesas, que llevan los panes sobre sus cabezas. Ellos van ataviados con el traje típico de labrador y ellas también y con un pañuelo negro bordado con flores.

Panes artesanales

Cada Pa Beneït pesa unos 6-8 kilos de peso, está realizado artesanalmente, adornado con flores y finas telas bordadas. Se coloca sobre un plato que llevan las llamadas clavariesas sobre sus cabezas. A las 12 se celebra la misa mayor y la bendición de los panes, que se reparten a continuación en la plaza de la iglesia.

El domingo la historia se repite: pasacalles, recogida de panes, misa, bendición y reparto. Por la tarde tendrá lugar en las calles de La Torre de les Maçanes la procesión de Sant Gregori.

Corte de calles

El alcalde, Jose Miguel Bernabeu, indica que este año habrá entre 40 y 45 panes y confía en que la lluvia conceda una tregua y permita que los actos se celebren sin problema.

El regidor ha emitido un bando en el que indica que, para el buen desarrollo de los actos, se cierran varias calles al tráfico de vehículos desde el día 7 a las tres de la tarde hasta el día 11 a las ocho de la mañana.

Es el caso de la avenida de España en su totalidad, incluido parte del puente con el enlace con la calle Sociedad Musical La Alianza. También se cierran la plaza de la iglesia y la avenida del País Valencià desde el enlace de la misma con la cuesta hacia la calle Calvario