San Vicente pincha (por ahora) con la reforma del colegio L'Horta

Era la primera de las tres grandes y demandadas obras educativas que San Vicente del Raspeig preveía comenzar este año. Nos referimos a la reforma del colegio L’Horta, una intervención que incluye la construcción de un gimnasio, la adecuación de la instalación eléctrica y el cambio de la fuente de suministro de la calefacción.

Y decimos que era, en pasado, porque el contrato ha quedado desierto, ninguna empresa se ha interesado por quedarse con el proyecto, que tenía un presupuesto de licitación de 964.755,41 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de diez meses.

Este pinchazo supone un revés para el gobierno local de PP y Vox, consciente de que se trata de una vieja reclamación de la comunidad educativa de San Vicente. Las otras son la construcción del IES número 6, con 2,7 millones, y un aulario y una nave-taller en el CIPFP Canastell, por 231.000 euros.

El Ayuntamiento está estudiando el proyecto para adecuarlo "a las nuevas condiciones del mercado" y así conocer la razón por la que se ha quedado desierto el contrato, explican fuentes municipales.

En función de los resultados, decidirán si saca a licitación las obras como están o si sería necesario hacer alguna pequeña modificación antes de volver a licitarlas "para hacer más atractiva la propuesta", según las mismas fuentes.

400 alumnos

El pliego del contrato recogía que el nuevo gimnasio contará con más de 382 metros cuadrados en el que destaca la adecuación de una pista polideportiva de alrededor de 180 metros cuadrados que permitirá ampliar la capacidad de realizar actividades escolares y extraescolares de un colegio que está por encima de los 400 estudiantes.

El espacio se ubicará en la zona norte de la parcela del centro público, junto a la zona de juegos destinada a estudiantes de Primaria, aprovechando el espacio existente sin acondicionar. En su interior, la futura infraestructura albergará dos vestuarios, un despacho para el equipo docente y un almacén para guardar el material deportivo del centro.

EU carga contra la "parálisis" del PP con el Plan Edificant, con el retraso en el IES número 6

Por otra parte, Esquerra Unida ha cargado contra la "parálisis" del Plan Edificant bajo la gestión del PP por el retraso en el futuro instituto número 6, una infraestructura considerada vital por el municipio para mejorar la calidad de la enseñanza.

El concejal Alberto Beviá tacha de "inadmisible" la situación: "Tienen el dinero aprobado desde 2022 y gobiernan en ambas administraciones, pero son incapaces de mover un solo ladrillo".

Bloqueo

La formación de izquierdas recuerda que el ahora alcalde, Pachi Pascual, calificaba en 2023 de "bloqueo e ineficacia" la gestión educativa, mientras que tres años después "los platos rotos los sigue pagado el alumnado".

Pancarta en el IES Gaia de San Vicente / INFORMACIÓN

La reclamación de un nuevo instituto no es una demanda reciente, sino un símbolo histórico de la lucha vecinal. De hecho, en el IES Gaia hay una pancarta colgada desde hace años que dice "Instituto nuevo ya". "Que siga colgada años después es la prueba física del fracaso político", apunta Beviá.

"O no se sabe gestionar o la educación pública no es su prioridad", concluye EU, que exige que se agilicen los trámites para que las nuevas infraestructuras dejen de ser "papel mojado" y se conviertan "en la herramienta de futuro que el municipio necesita".