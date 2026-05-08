Susto en El Campello: dos mujeres atrapadas en su vehículo averiado en una calle en medio de la tormenta
Vecinos y policías locales auxilian a las vecinas, a las que pilló la tromba de agua
La tromba de agua caída el jueves por la tarde en la provincia de Alicante no causó daños relevantes en El Campello, pero la Policía Local sí realizó múltiples asistencias atendiendo llamadas ciudadanas.
El caso más destacable fue el de dos mujeres mayores que circulaban en un vehículo que se averió en mitad de una zona donde había acumulación de agua y fueron auxiliadas por vecinos de la zona y una patrulla policial.
La tormenta descargó con fuerza en una tarde en la que se pasó de la inicial alerta por fuertes precipitaciones a la amarilla en el litoral sur de la provincia de Alicante, donde se localiza el municipio. En El Campello cayeron alrededor de 40 litros por metro cuadrado en poco tiempo.
Poco antes de las 20 horas, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana informó de que la acumulación de agua obligó a suprimir la circulación del TRAM en la playa de San Juan, entre las paradas de avenida de las Naciones y plaza Coruña, lo que generó retrasos generalizados en el servicio.
Las playas, afectadas
Por otra parte, desde primera hora de la mañana del viernes, operarios del servicio de Playas e Infraestructuras Turísticas del Ayuntamiento de El Campello trabajan para, a mano y con ayuda de maquinaria, arreglar los arenales del municipio afectados por la tromba de agua.
Las escorrentías, propias ante estas situaciones meteorológicas, arrastraron grandes cantidades de arena, que se cuentan por toneladas, que con ayuda de tractores y palas se está devolviendo a su espacio natural, en un operativo supervisado personalmente por el concejal responsable del área, Rafa Galvañ.
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