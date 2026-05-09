El misterio de los tubos de 60 metros que aparecen en la playa en El Campello

Misterio en El Campello. No se sabe su procedencia ni para qué han sido utilizados, pero dos largos tubos, de alrededor de 60 metros de longitud y de plástico negro, han aparecido en la playa de Carrer la Mar

Uno estaba semienterrado en la arena y el segundo flotando en el agua, bordeando el espigón del Río Seco, explican fuentes municipales.

Personal del departamento municipal de Playas, operarios de la firma FCC y monitores del servicio deportivo "Campello Surf", que han colaborado voluntariamente, procedieron el viernes a desenterrar del todo el tubo que estaba en la arena y a "pescar" el del agua.

Una vez conseguido, los dos conductos fueron trasladados a un espacio seguro, donde en los próximos días FCC los troceará y trasladará al punto adecuado para su destrucción.

Playa del Carrer La Mar de El Campello en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Según señala el concejal de Playas, Rafa Galvañ, no es la primera vez que ocurre esto. "Hace unos años apareció un elemento similar en la misma playa", relata. Se sospecha que se trata de residuos que algún barco ha lanzado al agua en alta mar y el oleaje los ha arrastrado hasta la orilla.

Banderas azules

Carrer La Mar es una de las tres playas de la provincia, junto con las de San Juan en Alicante y La Fossa en Calp, que mantiene la bandera azul de forma ininterrumpida desde su creación en 1987 , según la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Las otras cuatro que también tienen este récord son El Carregador en Alcalá de Xivert (Castellón), Sant Antoni en Cullera (Valencia), Nord en Gandía (Valencia) y Bastiagueiro en Oleiros (A Coruña).

El Campello cuenta, además de con la de Carrer La Mar, con la playa de Muchavista y con Cala Lanuza, que se ha incorporado por priemra vez en 2026 a este selecto y distinguido grupo.