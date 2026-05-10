Declarado un incendio en la fábrica de cerámica La Escandella de Agost

A última hora de la tarde de este domingo se ha declarado un incendio en la fábrica de cerámica La Escandella, ubicada en el municipio de Agost. Hasta el lugar se han desplazado varios medios de extinción de distintos parques de bomberos de la provincia, que trabajan intensamente debido a la virulencia del fuego.

También se encuentran en el lugar patrullas de la policía local de Agost y ambulancias, según ha informado Emergencias 112 Comunidad Valenciana a través de su cuenta oficial de X. La columna de humo generada por el incendio es visible desde distintos puntos de Agost y de localidades cercanas como Novelda.