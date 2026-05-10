Sant Joan ya tiene nuevas Reinas de las Fiestas del Cristo

Sant Joan d'Alacant ya tiene nuevas Reinas para las Fiestas del Santísimo Cristo de la Paz 2026. Ante un auditorio de la Casa de Cultura lleno de público, el jurado ha dado a conocer el nombre de los cargos de honor que será las máximas protagonistas de las próximas Fiestas Mayores, previstas entre el 12 y el 16 de septiembre. De este modo, Ana Burillo Navarro fue elegida Reina de las Fiestas del Cristo, así como Victoria Bravo López fue nombrada Reina Infantil de las Fiestas del Cristo.

Las damas de honor de las Fiestas del Cristo serán Ada Verdú Ruiz y Alba Rodríguez González, mientras que las damas de honor Infantiles serán Carla Amor Onofre y Carlymart del Valle Bethencort Mendoza. Todas estas niñas y jóvenes serán coronadas en el acto que tendrá lugar el próximo 22 de agosto.

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Nada más ser elegidas, los nuevos cargos de honor recibieron la felicitación y los ánimos de la presidenta de la Comisión de Fiestas, María Juliana Giner y el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, así como de otros componentes de la corporación municipal y de las entidades festeras locales. La parte artística del acto corrió a cuenta de la Foguera L’Entrà al Poble, de Sant Vicent del Raspeig.