Las caravanas encuentran su "hogar" en calles de Muchavista de El Campello

El Campello se ha convertido en los últimos años en una de las zonas del litoral de la provincia de Alicante que tiene en el turismo de caravanas uno de sus grandes nichos. El municipio, según los últimos datos, cuenta con tres campings y tres cámper área, con 886 y 480 plazas respectivamente.

Al municipio no le ocurre lo que a la capital alicantina, que sufre una carencia de espacios disponibles. Pero se ha encontrado con el mismo problema: hay conductores que toman las calles para estacionar los vehículos y dejarlos allí varios días. Es lo que está pasando en Muchavista, una actuación que ha desatado el malestar de residentes.

La Asociación de Vecinos Playa L'Horta-Muchavista y la Asociación de Vecinos La Zenia ha enviado un escrito al Ayuntamiento en el que exponen la situación, con documentación gráfica incluida.

Los colectivos de residentes constatan la presencia "reiterada y prolongada" de vehículos tipo caravana o autocaravana estacionados en la vía pública en Muchavista, en las avenidas Jaime I el Conquistador y Fabraquer, las calles Barcelona, Les Àcores y Cartagena y en otras colindantes, "permaneciendo en muchos casos durante varios días en la misma ubicación".

La ordenanza de circulación de El Campello, en su artículo 35, prohíbe estacionar en la vía pública los remolques, semirremolques y caravanas separadas del vehículo motor.

Calles en mal estado

Las dos asociaciones, en su escrito, recuerdan que las calles de la zona, mayoritariamente residencial, soportan un tráfico intensivo de estos vehículos de elevado tonelaje, ya sea para dirigirse a los cámper área o para aparcamiento.

Este incremento del tránsito está generando, añaden, una "sobrecarga estructural" del firme, lo que se manifiesta en la aparición de grietas, deformaciones, hundimientos, baches y socavones. Estas patologías son visibles, entre otras, en las calles Juan Ramón Jiménez y Juan de la Cierva, y se agravan "por la ausencia de mantenimiento preventivo".

Una de las calles en mal estado en Muchavista / Héctor Fuentes

De hecho, ponen sobre la mesa el plan anual de asfaltado, que no se está ejecutando: "No se puede fomentar el turismo de autocaravanas mientras se mantiene una infraestructura propia del siglo pasado y sin una conexión de la playa de Muchavista directa a la carretera Alicante-Valencia".

Los vecinos alertan de que esta situación supone un riesgo para la seguridad vial, daña los vehículos de los residentes y "se está incumpliendo el deber municipal" de conservación de las vías públicas.

El gobierno local del PP monta dispositivos policiales para explicar a los conductores que por esas calles no pueden circular vehículos de gran tonelaje

Por ello, en el escrito presentado solicitan al gobierno local del PP que la Policía Local lleve a cabo inspecciones para verificar el cumplimiento de los tiempos máximos de estacionamiento y la prohibición de acampada, así como que incremente la vigilancia para sancionar conductas que pasen del "estacionamiento" a la "acampada" ilegal y que la ordenanza de circulación no se quede en papel mojado.

Además, piden que el Ayuntamiento estudie la instalación de señalización vertical que limite el estacionamiento de vehículos de grandes dimensiones en esos tramos para garantizar la seguridad vial y el orden público.

Plan de asfaltado

Sobre el estado del pavimento, que un informe técnico dictamine la realidad de las calles, al tiempo que se redacte y ejecute un proyecto de reasfaltado urgente para las calles Juan Ramón Jiménez y Juan de la Cierva que soporte el tonelaje derivado de la actividad comercial de las áreas de cámper.

Por último, la apertura del demandado desde hace años retén de la Policía Local en Muchavista, con el objetivo de reforzar la presencia policial, y así garantizar el cumplimiento de la normativa, prevenir infracciones y mejorar la seguridad vial.

Una caravana aparcada en Muchavista / Héctor Fuentes

Por su parte, el gobierno local del PP asegura que vecinos ya avisaron del paso de camiones por la zona y se están montando dispositivos policiales para explicar a los conductores que por esas calles no pueden circular vehículos de gran tonelaje.

Hace unos meses se impusieron varias multas a otros transportistas que estaban en otra obra, como ya publicó INFORMACIÓN, y dejaron de pasar y ahora se actuará igual, explican fuentes municipales.

Hubo caravanas que llegaron a aparcar en la bolsa de parking público que hay detrás de la urbanización Las Lanzas, pero el Ayuntamiento colocó hace unos meses señales de prohibido aparcar caravanas "y ya no hay, se frenó desde ese mismo día", según las mismas fuentes.

Sanciones de 200 euros

Vox llevó al último pleno una moción para la modificación de la ordenanza municipal de circulación, que es del año 2009, para su actualización ante la presencia cada vez mayor de autocaravanas, pero la propuesta no fue aprobada.

El edil de Policía, Rafa Galvañ, indicó que ya existe una normativa al respecto, por lo que no cabía ningún cambio. Además, recordó que se establecen sanciones de 200 euros por estacionar caravanas, autocaravanas o similares "con cierta vocación de permanencia en lugares públicos o en aquellos que esté señalada la prohibición".

La instrucción de jefatura, añadió, define como "cierta vocación" casos como abrir claraboyas de techo o sacar toldos, mesas, sillas o tenderetes; es decir, "se denunciará cuando activen o desplieguen cualquier elemento que denote su permanencia".