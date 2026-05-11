Los carteros rurales llegan a El Campello: conoce las zonas donde se implanta

Ya no es necesario que los residentes en la zona norte, el barrio Bonny y núcleos de población diseminados se desplacen a las oficinas de Correos en El Campello, situadas en la calle Pal, para realizar gestiones propias del servicio, además de otras muchas que ha añadido a su lista tradicional.

"Correos llega a tu puerta" es el eslogan elegido para anunciar la implantación en una parte de El Campello del servicio de cartero rural total, que funciona ya como una especie de oficina móvil.

Está dotado de PDA, una computadora de bolsillo con la que, de facto, se pueden realizar todas las gestiones, además del tradicional reparto de correspondencia y paquetería.

El alcalde de El Campello, en el centro, entre los responsables de Correos / INFORMACIÓN

El jefe del sector Alicante-Pego de Correos, José Félix Martínez, y el de la Unidad de Distribución de El Campello, Santiago Sanz, han explicado al alcalde, Juanjo Berenguer, las ventajas de este servicio, que entre otras funciones está capacitado para tramitar el voto por correo en procesos electorales.

Desplazamientos

El objetivo es muy claro, "cohesionar todo el territorio y evitar desplazamientos de la ciudadanía necesitada de los servicios de Correos", explica Martínez.

Utilizar este servicio de cartero rural es muy sencillo: basta con llamar a la central al teléfono 965630318, acudir a la caseta instalada con la colaboración del Ayuntamiento en Coveta o, simplemente, pidiendo las gestiones al cartero cuando sea avistado por estas zonas durante su jornada laboral, informan fuentes municipales.