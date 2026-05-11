Docentes de San Vicente, Mutxamel y Sant Joan cogen el testigo el martes: más manifestaciones y columnas educativas

La comunidad educativa continuará el martes en la comarca de L'Alacantí con diversas movilizaciones y concentraciones en el marco de la histórica huelga indefinida convocada en defensa de la enseñanza pública y para exigir mejoras laborales y salariales y más medios.

Representantes de centros educativos de San Vicente del Raspeig, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant han acordado una serie de acciones reivindicativas conjuntas.

A las 10 de la mañana tendrá lugar una manifestación con dos cabeceras simultáneas, en el colegio La Almazara y en el IES María Blasco, que confluirán ante el Ayuntamiento de San Vicente.

Reunión de docentes de la comarca en la que se acordaron movilizaciones / INFORMACIÓN

Por su parte, a las 9 de la mañana partirán columnas educativas en Mutxamel desde el IES Mutxamel y los colegios Manuel Antón y El Salvador, y a las 9.30 desde el colegio Arbre Blanc y el instituto L'Alluser.

A las 10 se juntarán todos en una concentración ante el Ayuntamiento de la localidad y, una hora después, a las once de la mañana, partirán hacia Sant Joan.

Confluencia

Mientras tanto, en el municipio vecino la columna educativa saldrá a las nueve de la mañana desde el IES Lloixa y los colegios Lo Romero y Somni, en dirección al Ayuntamiento, donde se reunirán a las 12 con los docentes que lleguen de Mutxamel.

Representantes de centros educativos de la comarca mantuvieron una reunión la semana pasada en la que se analizó la situación actual del conflicto educativo y se acordaron nuevas movilizaciones conjuntas.

El miércoles, 13 de mayo, los docentes realizarán un recorrido informativo hacia Mutxamel coincidiendo con el día de mercado, para dar mayor visibilidad a las reivindicaciones docentes.