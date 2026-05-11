El incendio en la fábrica La Escandella de Agost paraliza toda la producción

La fábrica de tejas La Escandella de Agost ha paralizado toda la producción tras el incendio ocurrido la noche del domingo, han confirmado a INFORMACIÓN fuentes de la compañía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, en concreto tres unidades de mando y jefatura, cinco bombas urbanas pesadas y una bomba nodriza pesada, además de un oficial, dos sargentos, dos cabos y 16 bomberos de los parques de San Vicente, Elche y Elda.

Asimismo, también acudieron a la zona patrullas de la Policía Local de Agost, Guardia Civil y varias ambulancias, según informó Emergencias 112 Comunidad Valenciana a través de su cuenta oficial en X.

La empresa ha explicado que mantiene la actividad productiva paralizada por precaución tras el suceso, que no ha provocado daños personales pero sí importantes materiales.

Bomberos, en plena intervención el domingo por la noche en La Escandella de Agost / INFORMACIÓN

Los bomberos dieron por controlado el incendio a medianoche y durante toda la noche cinco dotaciones han permanecido en la fábrica para realizar trabajos de refresco. La estructura de la nave ha quedado muy afectada por el incendio, que se inició minutos antes de las 21:00 horas del domingo en La Escandella, situada junto a la CV-820.

Relevo generacional

La empresa pertenece desde el año 2022 al grupo francés Edilians, también propietario de la valenciana Tejas Borja. El traspaso se produjo ante la falta de relevo generacional en la familia hasta entonces dueña de la empresa, los Román.

En 2024, la compañía facturó 46,4 millones de euros, tras reducir sus ventas un 16,41%, y también el beneficio cayó de 6,3 millones a 497.310 euros. La empresa, según recoge en su página web, produce cino tejas al segundo y un stock de más de 240.000 palés.