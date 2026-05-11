Las palmeras que se están cargando la ronda de San Vicente a Sant Joan tienen los días contados

Primero fue en término municipal de Mutxamel y ahora le ha llegado el turno a San Vicente del Raspeig. Las palmeras de la mediana de la CV-8215, una carretera por la que transitan miles de vehículos cada día, van a ser trasplantadas.

La ronda, que costó 24 millones de euros, se construyó en 2003 para mejorar la conexión de estos municipios con la N-332 y la autopista A-7, así como para facilitar el desarrollo de zonas urbanizables tanto en San Vicente como en Mutxamel y San Joan d'Alacant.

Las raíces de las decenas de ejemplares que se plantaron en la mediana han deformado el firme de la calzada con el paso de los años, lo que finalmente ha obligado a intervenir al Consell, hace un año en Mutxamel y ahora en San Vicente.

Así, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, a través del Servicio Territorial de Infraestructuras Públicas de Alicante, va a comenzar la ejecución de la actuación de conservación y mejora del firme en la carretera CV-8215, según fuentes de la administración autonómica.

La intervención se desarrollará a lo largo de varios tramos consecutivos de esta vía, abarcando el eje comprendido entre la rotonda existente en el cruce de la carretera CV-821 con la calle Río Turia y la rotonda situada en el acceso a la autovía A-77.

Más de dos kilómetros

Los trabajos consisten en el refuerzo del firme de la calzada a lo largo de un tramo de aproximadamente 2,4 kilómetros, abarcando la sección completa de los cuatro carriles de circulación de esta vía.

Este refuerzo permitirá mejorar las condiciones de circulación, la adherencia y la durabilidad del pavimento, así como reparar los daños existentes en la calzada -como irregularidades y ondulaciones- provocados por el crecimiento de las raíces de las palmeras existentes en la mediana.

Asimismo, se llevará a cabo la reparación de los bordillos afectados por estas raíces. Los trabajos previstos incluyen el fresado de la capa de rodadura, el riego de adherencia y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico de cuatro centímetros de espesor.

Palmeras en la ronda que serán trasplantadas / INFORMACIÓN

Además, se retirarán a lo largo del tramo afectado decenas de palmeras ubicadas en la mediana de la carretera, así como 20 unidades más localizadas en los laterales de dos rotondas, con el objetivo de evitar deformaciones e irregularidades en el firme y potenciales futuras afecciones a la seguridad vial que están provocando el crecimiento de sus raíces.

Posteriormente, se procederá al acondicionamiento de los alcorques mediante su relleno y hormigonado. Las palmeras que se retiran se trasplantarán en otras zonas del municipio, con la colaboración del Ayuntamiento de San Vicente.

Presupuesto

El presupuesto total de la actuación asciende a 481.858,23 euros, IVA incluido, y las obras empezarán el miércoles, una vez completados los trámites necesarios, con una duración estimada de cuatro meses. Durante este periodo se trabajará para ejecutar las actuaciones previstas con la mayor eficiencia posible y minimizando las afecciones al tráfico.

Esta intervención se enmarca dentro de las labores de conservación, adecuación y mantenimiento de la red de infraestructuras de transporte de la Generalitat en la zona de Alicante Centro, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, optimizar el estado del firme y mejorar la funcionalidad de la vía para todos los usuarios, según las mismas fuentes.