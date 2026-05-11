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La Torre de les Maçanes celebra el Pa Beneït

La fuerte lluvia impidió que el acto tuviese lugar el sábado, día del patrón, que sí se hizo el domingo

Un momento de la celebración en La Torre de les Maçanes

Un momento de la celebración en La Torre de les Maçanes / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

La fuerte lluvia caída el sábado 9, día del patrón, impidió que se celebrase el Pa Beneït en La Torre de les Maçanes. Pero el domingo, con un sol reluciente, las clavariesas, que llevan los panes sobre sus cabezas, sí desfilaron por las calles del municipio.

Unas 50 mujeres participaron en este ritual ancestral, con cada pan que pesa unos 6-8 kilos de peso, realizado artesanalmente, adornado con flores y finas telas bordadas. Se coloca sobre un plato que llevan las clavariesas.

Celebración del Pa Beneït en La Torre

Celebración del Pa Beneït en La Torre / INFORMACIÓN

La Torre celebra cada año las fiestas de Sant Gregori, que tienen como reclamo principal el Pa Beneït. Este ritual se remonta a 1658, año en que según la tradición el pueblo fue liberado de una plaga de langosta por intercesión del santo, motivo por el que se le ofrece el pan bendecido.

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Las precipitaciones obligaron a cancelar los actos del día grande de las fiestas, pero el domingo el pueblo se volcó en la celebración, con el desfile, la misa y el reparto de panes en la plaza de la iglesia.

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