"Ortí, dimissió" y el sexto instituto (que no llega) centran las movilizaciones de los docentes en San Vicente

"Consellera, dimissió", "mira, Ortí, la vaga ya está aquí" o "la pública es la lucha". El segundo día de la huelga indefinida de profesores ha vuelto a sacar a las calles a la comunidad educativa y una de esas protestas ha tenido lugar en San Vicente del Raspeig, con cientos de personas recorriendo las calles para reivindicar la educación pública, de calidad y en valenciano.

La marea verde se ha desplegado con dos cabeceras simultáneas que han salido del colegio La Almazara y en el IES María Blasco, para confluir en la plaza de España e ir conjuntamente hasta la casa consistorial.

Los pitos y pancartas han llenado las calles del centro, entre las miradas de vecinos y clientes de cafeterías y bares, que en algunos casos no han dudado en aplaudir al paso de los manifestantes. La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha centrado las principales consignas, con proclamas contra su gestión.

Paralizado

Una vez ante el ayuntamiento, han leído un manifiesto en el que han incidido en que llevan años aguardando la construcción del IES número 6 de San Vicente, pero el proyecto "no avanza y mientras tenemos más alumnos, aulas saturadas y centros más deteriorados".

Los convocantes han incidido en que "no se puede normalizar" dar clases "en espacios reducidos, con ratios altas y centros desbordados". A esto se une que las clases "no están preparadas" para las elevadas temperaturas de principio y final de curso.

Huelga de educación: la marea verde llena las calles de San Vicente del Raspeig / Héctor Fuentes

El manifiesto recoge que es necesario una apuesta "más valiente" por el valenciano, para que los cientos de alumnos que llegan de fuera "lo aprendan y quieran, ¿qué futuro tiene un pueblo que renuncia a la lengua?".

Precariedad

Por ello, alzan la voz por un nuevo instituto, centros sin saturación, aulas dignas, ratios más bajas y salarios actualizados, ya que la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo alejan, recalcan, a los jóvenes de la docencia.

Con un "viva la escuela pública, de calidad y en valenciano", entre aplausos y vítores, ha finalizado la concentración. Pero avisa: "la lucha continúa".

Héctor Fuentes

Por su parte, el PSOE ha criticado que ni PP ni Vox han dado un impulso al Plan Edificant desde que gobiernan en San Vicente hace tres años y ha lamentado el boqueo sistemático de la derecha a las inversiones para infraestructuras educativas en el municipio.

Mientras, EU Raspeig ha solicitado al Ayuntamiento que muestre públicamente su apoyo a las reivindicaciones del profesorado porque "no podemos mirar hacia otro lado cuando quienes sostienen el sistema educativo denuncian falta de recursos y precarización".

Columnas en Mutxamel y Sant Joan

Las movilizaciones tambien se han celebrado en Mutxamel y Sant Joan d'Alacant, con columnas educativas que han confluido ante la casa consistorial santjoanera.

Los profesores se manifiestan en Sant Joan durante el segundo día de huelga / Héctor Fuentes

La primera ha partido, por un lado, desde el IES Mutxamel y los colegios Manuel Antón y El Salvador y, por otro, desde el colegio Arbre Blanc y el instituto L'Alluser. Se han unido todos en una concentración ante el Ayuntamiento de la localidad y poco después han partido hacia Sant Joan.

En el municipio vecino la columna educativa ha salido desde el IES Lloixa y los colegios Lo Romero y Somni, en dirección al Ayuntamiento, donde se han reunido pasado el mediodía con los docentes llegados de Mutxamel.