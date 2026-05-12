La playa de l'Almadrava de El Campello, cerrada por un vertido de fecales

Ha vuelto a pasar, y por el mismo motivo. La playa de l'Almadrava de El Campello ha tenido que ser cerrada al baño por un vertido de fecales, ha confirmado el gobierno local del PP a INFORMACIÓN.

El incidente se produjo este lunes a causa de una pequeña fuga en las obras que está realizando la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). El Ayuntamiento tuvo conocimiento, a raíz de llamadas de vecinos de la zona, de que la playa estaba sufriendo un vertido.

El Instituto de Ecología Litoral acudió al arenal y tomó una muestra de las aguas de baño para su análisis en el laboratorio. El resultado: el vertido tiene origen fecal y, por tanto, se ha procedido al cierre inmediato de la playa y a prohibir el baño.

Vertido de aguas en la playa / INFORMACIÓN

El alcalde, Juanjo Berenguer, en un decreto, ha resuelto comunicar el cierre de la playa de L’Almadrava a la Policía Local y concejalías de Servicios Públicos, Medio Ambiente y a la ciudadanía. En cuanto los valores de calidad del agua sean aptos para el baño, se procederá a la apertura.

Cableado roto

Hace un año, también un vertido de aguas fecales ya obligó al Ayuntamiento a cerrar al baño el arenal. Operarios estaban trabajando en la megaobra en la red de saneamiento que lleva a cabo la Epsar y en un momento dado, la maquinaria estaba haciendo una zanja y rompió el cableado de elevación de la bomba, con lo que las aguas residuales se vertieron a la playa.

Bandera roja en la playa de la Almadraba de El Campello, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Las obras de canalización se están realizando precisamente para acabar con los vertidos de fecales en la zona norte del municipio. Los trabajos arrancaron en mayo de 2024 con un periodo de ejecución de quince meses, pero la última fecha prevista es antes del inicio del periodo estival de este 2026.

El Consell, a través de la entidad de saneamiento, adjudicó la megaactuación por un coste inicial de 7,6 millones de euros, de los que la administración autonómica pone el 90 % y el Ayuntamiento campellero, el 10 % restante.

La infraestructura va a acabar con los episodios de vertidos fecales con la mejora del sistema de saneamiento de la zona norte, en cuyas urbanizaciones viven alrededor de 7.300 personas y que cuentan con instalaciones obsoletas o insuficientes para la correcta gestión integral del agua.

Estaciones de bombeo

Las obras consisten en la ejecución de nueve nuevas estaciones de bombeo y sus conducciones de transporte, así como la adecuación y remodelación de tres estaciones de bombeo existentes. Además, está prevista la conexión con la actual estación de bombeo de El Campello, que transportará aguas hacia la depuradora de Alicante Norte.

La actuación es transversal porque mejorará el saneamiento de la zona norte, por proximidad, pero también de todo el pueblo, hasta conectar con la maquinaria a la altura del río Montnegre, que también quedará libre de vertidos.