El PP de El Campello se lanza en mayo a intentar aprobar los presupuestos en plena crisis con Vox

Las relaciones PP-Vox en El Campello no pasan precisamente por su mejor momento, pero esto no frena al alcalde de El Campello. Juanjo Berenguer lleva este jueves a un pleno extraordinario la aprobación provisional de los presupuestos de 2026.

Estamos a mayo, con lo que, si salen adelante, tienen que pasar por un periodo de alegaciones, de manera que nos iremos al mes de julio para su aprobación definitiva... si es que esta se produce.

Y es que el aliado natural del gobierno local del PP durante estos tres años ha sido Vox, pero en los últimos meses la relación hace aguas. De hecho, la última sesión plenaria se convirtió en un toma y daca, con el partido de ultraderecha yéndose con la bancada de la izquierda para votar en contra de la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y con los populares tumbando cinco mociones de Vox.

Tanto fue así que los ultras, en un contundente comunicado, denunciaron la "falta de lealtad" del PP por "saltarse sin pudor alguno" los acuerdos pactados hace casi un año. "El PP se ha pegado un tiro al pie, se ha vendido por nimiedades. ¿Realmente se puede seguir confiando en el equipo de gobierno? Sinceramente, nos genera serias dudas", reprocharon.

Enorme malestar

El partido que lidera Berenguer optó por la prudencia y no airear los trapos sucios, dejando pasar este desafío, pero en privado no ocultó su profundo malestar con estas acusaciones.

Vox, lejos de calmar las aguas, ha seguido subiendo peldaños en la escalada de tensión. Así, en una nota de prensa, no ha dudado en llamar "prepotente" al concejal de Policía, Rafa Galvañ, por su intervención en el último pleno, cuando rechazó una moción de los ultras para la modificación de la ordenanza municipal de circulación ante la presencia cada vez mayor de autocaravanas.

Las cuentas ascienden a 43,2 millones de euros, un 9 % más que las de 2025

"Nos da vergüenza cómo se está gobernando este municipio y tristeza por no ver en la oposición de izquierdas capacidad alguna para mejorar los destinos de nuestro querido pueblo", recoge la nota, en la que se solidariza con los vecinos de Muchavista, zona en la que han detectado la presencia reiterada y prolongada de vehículos tipo caravana o autocaravana estacionados en la vía pública.

Mayoría

Y en este contexto es en el que el PP ahora se lanza a intentar aprobar los presupuestos municipales de 2026. Le hace falta la mayoría absoluta para seguir el trámite, así que todas las miradas se centran en Vox. Las cuentas, según ha podido saber INFORMACIÓN, ascienden a 43,2 millones de euros, un 9 % más que las de 2025 (39,2 millones).

El partido de ultraderecha va a presentar una serie de enmiendas al documento y ha recalcado a este diario que será necesario que se incluyan todas si el PP quiere contar con su "sí" definitivo.

El PP, por otra parte, no ha entablado diálogo o algún tipo de negociación con los grupos de la bancada de la izquierda, según confirman el PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem. "No se nos ha consultado nada, una vez más, no han contando con nosotros ni nos han presentado los presupuestos", recalcan.

La tensión entre los dos partidos llega después que el PP sellase en enero un acuerdo con Vox en materia de inversiones para destinar cinco millones de superávit a una serie de proyectos de infraestructuras. El pacto de colaboración no supuso entonces una sorpresa porque desde que el equipo de gobierno del PP inició su mandato en 2023 el grupo de ultraderecha ha venido apoyándole en numerosas ocasiones. Como ejemplos, los presupuestos municipales, el tasazo de la basura o las subidas del recibo del alcantarillado, el ICIO y la plusvalía.