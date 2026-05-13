¿Es posible un centro de urgencias 24 horas conjunto para Sant Joan y Mutxamel? No tienen 50.000 habitantes, pero...

Se trata de una de las grandes apuestas en materia sanitaria del Consell para este año: que todos los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Valenciana cuenten con nuevos puntos de urgencias extrahospitalarias abiertos las 24 horas para apoyar a los hospitales y reducir la presión asistencial.

En la provincia de Alicante son ocho municipios los que van a tener los llamados Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H), ya que todos superan esa cifra de población: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Elda, Alcoy, San Vicente del Raspeig y Benidorm.

Solo estas dos últimas carecen de hospital público, por lo que en principio serían las grandes beneficiadas de la medida que anunció la Generalitat a finales de año y que está todavía pendiente de implantarse.

Pero ¿qué ocurre con aquellos municipios que son vecinos y que juntos superan los 50.000 habitantes? Es el caso de Mutxamel y Sant Joan d'Alacant, con 28.621 y 26.834 vecinos respectivamente, que suman más de 55.000.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha propuesto precisamente que haya un CAU 24H que dé servicio a las dos localidades. Y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ve viable esta opción.

Visita institucional

Es lo que trasladó el jefe del Consell al regidor en la visita institucional realizada al municipio recientemente, donde se trataron diversas iniciativas en los ámbitos social, educativo, sanitario y de infraestructuras.

Román planteó a Pérez Llorca la opción de ceder un inmueble entre Sant Joan y Mutxamel para crear un centro de urgencias extrahospitalarias abierto 24 horas que atienda a las dos poblaciones. Aunque la política del Consell ha sido la de establecer estos servicios en poblaciones con más de 50.00 habitantes, el presidente "ha demostrado ser consciente de que el área metropolitana creada al unir Mutxamel con Sant Joan supera ampliamente los 50.000 habitantes, por lo que sería viable la iniciativa", especialmente ante la previsión de crecimiento poblacional de ambas localidades los próximos años.

Sant Joan puede proponer a la conselleria ceder la Casa del Reloj al ser un punto intermedio entre ambos municipios

En la reunión no se habló de ninguna parcela ni inmueble en concreto, pero el alcalde, en el último pleno y a preguntas de Compromís, sí avanzó que el Ayuntamiento puede proponer a la conselleria ceder la Casa del Reloj "al ser un punto equidistante entre ambos municipios".

No obstante, también puso sobre la mesa que Mutxamel puede aportar otro inmueble o incluso una parcela que es titularidad del Consell en la Maigmona. "Perez Llorca no vio con malos ojos la propuesta, tiene que estudiarla, entiende que hay municipios que tienen esa necesidad", añadió.

La mayoría de los ocho municipios disponen ya de puntos de urgencias complementarios a la actividad de los centros de salud cuando estos están cerrados. Son los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC) y de Atención Sanitaria (PAS), abiertos entre las tres de la tarde y las ocho de la mañana, así como los fines de semana.

El nuevo servicio CAU 24H ofrecerá atención urgente durante 24 horas, el doble de tiempo que los actuales dispositivos. Las instalaciones de estos puntos se podrían aprovechar para habilitar este servicio ininterrumpido, sin necesidad de realizar una fuerte inversión en infraestructuras.

Personal

Una de las grandes incógnitas que se plantea para estos nuevos centros es la dotación de personal para estos nuevos centros. Para ello, la administración autonómica creará 208 plazas sanitarias, el grueso de los cuales serán médicos, con un total de 80 nuevos puestos.

La segunda categoría con más nuevas plazas será la de Enfermería con 70. El resto de puestos contemplados son veinte de celador, otros veinte de técnico especialista en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, veinte de personal auxiliar administrativo y ocho plazas de conductor.

Además de los ocho municipios de la provincia, los otros con más de 50.000 habitantes de la Comunidad son Valéncia, Castelló, Torrent, Gandia, Paterna, Sagunt y Vila-real.