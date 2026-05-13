Una extriunfita en el maratón de baile y música de San Vicente

San Vicente del Raspeig vivirá este fin de semana la 18ª edición del Maratón de Baile y Música "Paso Firme" en el parque Lo Torrent con más de 20 academias de baile del municipio y la provincia de Alicante.

El alcalde, Pachi Pascual, ha valorado la jornada como una actividad "que viene siendo un éxito" en los últimos años, ya que es capaz de congregar a cientos de bailarines, tanto de San Vicente como de localidades vecinas, "que vienen a nuestro municipio a disfrutar de una jornada deportiva, cultural y de convivencia".

Pascual ha confirmado la presencia de la extriunfita Nerea Rodríguez como la gran estrella invitada de este año. La artista española es conocida por su participación en la edición de 2017 de Operación Triunfo, la aparición en el programa de televisión "Bailando con las Estrellas" y su trabajo de la mano de Disney para poner voz a varias películas animadas.

El primer edil ha concluido que esta actividad hará que el parque Lo Torrent vuelva a estar lleno de vida un fin de semana más, como ya lo estuvo el pasado domingo con la jornada de educación inclusiva y hace un par de semanas durante el FamFestival, congregando a cientos de familias. "Todas estas actividades siguen la línea de trabajo que venimos desarrollando desde el inicio de la legislatura para dinamizar y revitalizar nuestra ciudad", añade.

Referentes

La nueva edición que se celebra este sábado, 16 de mayo, en el parque Lo Torrent a partir de las 10 horas cuenta con la colaboración directa de la concejalía de Deportes. Su concejal, Ricardo Bernabeu, ha destacado que "creemos que es importante que los más pequeños que forman parte de las academias puedan tener acceso a conocer a sus referentes, sobre todo en días como este, en los que se fomenta la convivencia y la práctica deportiva a través del baile".

Presentación del maratón en San Vicente / INFORMACIÓN

Por parte de la organización, el bailarín sanvicentero Gregory Campillo ha destacado la "dificultad e importancia" de llevar 18 años realizando un evento de estas características, en el que congregan a tantas academias y apasionados del baile, junto a grandes artistas, en una mañana de convivencia "en la que se respira un gran ambiente de hermandad, alejado del contexto de las competiciones a las que acude el alumnado de las escuelas de baile".

Mayoría de edad

También en representación de "Paso Firme", Gaspar Campillo ha agradecido a todas las entidades colaboradas, especialmente al Ayuntamiento, que hacen posible "que durante 18 años hayamos podido realizar la Maratón Paso Firme".

Además, Campillo ha explicado que a las horas a las que se realiza el evento puede hacer mucho calor, por lo que contarán con agua y refrescos para todos los participantes y, "por supuesto, con muchas sorpresas y regalos para todos".