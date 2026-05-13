El nuevo mercado de Sant Joan opta a los Premios de Arquitectura

El nuevo mercado municipal de Sant Joan d’Alacant, una obra inaugurada en julio de 2025, ha sido seleccionado entre los mejores proyectos arquitectónicos de toda España.

La renovación del Mercado, convertido en una instalación más moderna, más cómoda y más accesible, forma parte de las 209 propuestas de toda España, elegidas por comités de selección especializados constituidos en los Colegios y Consejos Autonómicos de Arquitectos, que han evaluado un total de 534 candidaturas.

El listado de proyectos seleccionados incluye 18 obras realizadas en la Comunidad Valenciana, cinco de ellos en la provincia de Alicante, y es una de las 123 mejores obras de edificación que hay llegado a esta selección.

Un jurado formado por arquitectos y arquitectas de prestigio elegirá los proyectos finalistas, que se darán a conocer dentro de unos días. Los premios a los proyectos ganadores se entregarán durante la gala que tendrá lugar el 9 de junio, en el Teatro Alcázar, en Madrid.

El Ayuntamiento impulsó la reforma de las instalaciones con un presupuesto total de dos millones de euros, de los que 1,6 millones procedieron de una subvención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, con fondos Next Generation-EU, y los otros 400.000 euros los aportó el propio Consistorio.

Interior del mercado de Sant Joan / INFORMACIÓN

La Concejalía de Mercado, dirigida por el edil Manuel Nieto, coordinó todo el proyecto, cuyos autores fueron los arquitectos Sonia Miralles y Arturo Calero, de Miracle Arquitectos.

Armazón

García Solera diseñó y construyó el mercado en el año 1964, que incluía unas cerchas de hormigón. Sesenta años después, Miralles y Calero, que realizaron el anteproyecto y llevan también la dirección de obra, han querido preservar el armazón.

Interior del mercado, con el armazón, durante las obras / INFORMACIÓN

Entre los valores que el jurado ha estimado de la reforma del Mercado de Sant Joan, se concibe esta intervención como "una actuación de rehabilitación que entiende la arquitectura como un proceso continuo, capaz de integrar distintos tiempos y usos".

El proyecto, recoge el jurado, "parte del reconocimiento del valor arquitectónico del mercado original y de la claridad de su lógica estructural y espacial, recuperando su carácter abierto y su sección como elemento invariante, no desde la reproducción de una imagen pasada, sino desde la reinterpretación contemporánea de sus principios".

Asimismo, en los criterios de selección se comenta que "la mejora del edificio se plantea de forma inseparable a la transformación de su entorno urbano, entendiendo que el patrimonio solo permanece activo cuando refuerza su relación con el espacio público y con la vida cotidiana".

Accesibilidad y claridad

Por último, incide en que se trata de una arquitectura "austera, duradera y honesta donde la continuidad entre interior y exterior, la accesibilidad universal y la claridad espacial permiten que el mercado vuelva a funcionar como equipamiento cívico, espacio de encuentro y referencia cultural".

Los Premios Arquitectura están organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección, a través de sus respectivos Comités de expertos, dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases de los Premios Arquitectura: universales, culturales y artísticos, profesionales y éticos, valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión, así como a la rehabilitación, renovación y regeneración y a la permanencia.

El proyecto "Sant Joan d’Alacant, cerca de todo, sostenible y comprometido con la economía local" permitió la transformación completa del mercado municipal, tanto del edificio como de los canales y sistemas de venta.