La visita "desacertada" (para el PSOE) de la edil de Educación de San Vicente en plena manifestación de profesores

Cientos de docentes se manifestaron el martes por la mañana en San Vicente del Raspeig para reivindicar una educación pública, de calidad y en valenciano, en el marco de las acciones programadas por la huelga indefinida de profesores.

A esa misma hora, la edil de Educación, Melania Llopis, participaba en una actividad agendada con antelación con la escuela concertada del municipio. Esta coincidencia ha servido al PSOE para cargar contra la concejala, a quien ha instado a posicionarse a favor de la educación pública y a mediar con la conselleria para alcanzar un acuerdo entre docentes y la Generalitat, dado que son del mismo partido.

El PSOE ha calificado de "desacertado" e "inoportuno" que la concejala popular acudiera a un acto en la biblioteca con alumnos del centro concertado, junto al alcalde del PP, Pachi Pascual, en una visita publicitada por el Ayuntamiento en redes sociales, "en vez de apoyar a la comunidad educativa y a sus compañeros de la escuela pública en sus reclamaciones".

Llopis, inciden los socialistas, defendió la gestión del Consell en materia de educación durante el pleno municipal de marzo, pero después del seguimiento masivo que está teniendo la huelga indefinida del personal docente, los socialistas piden a la concejala que se solidarice con la "realidad" de la educación en la Comunidad "y abandone su postura partidista".

Marea verde

La marea verde se desplegó a las diez de la mañana con dos cabeceras simultáneas que salieron del colegio La Almazara y en el IES María Blasco, para confluir en la plaza de España e ir conjuntamente hasta la casa consistorial, donde llegaron sobre las 11 de la mañana.

Una vez allí, profesores leyeron un manifiesto en el que reclamaron la construcción del IES número 6, mejores salariales, disminución de las ratios, apuesta por el valenciano, menos burocaria y más inversiones en las infraestructuras educativas.

Por su parte, fuentes municipales dejan claro que la visita se realizó a las 10 de la mañana, "previa a la manifestación", y que se trataba de una acción programada con antelación para poner en valor y dar visibilidad el ciclo de actividades que se realiza en las bibliotecas para la animación a la lectura dirigidas a menores y abiertas a la participación de cualquier centro escolar del municipio. Añaden que es "una de las muchas acciones" que respaldan las concejalías de Educación y Cultura.

La concejal de Educación, Melania Llopis, ha mantenido que "no dejamos de trabajar en todo lo que está dentro de nuestras competencias como Ayuntamiento y en el desarrollo de una programación cada vez más amplia donde tengan cabida todos los niños y adolescentes y familias y docentes".

Defensa de la pública

Llopis también ha destacado "nuestra defensa de la educación pública y nuestra predisposición a reunirnos con todos aquellos colectivos que nos lo pidan, pero precisamente la reivindicación de ayer ni iba dirigida al Ayuntamiento ni se nos solicitó ningún encuentro".

La edil ha manifestado "el alto nivel de satisfacción que recogemos de toda la comunidad educativa en primera persona, es decir, de boca de los propios profesores".

Asimismo, ha lamentado la "escasa capacidad de crítica constructiva" por parte de los grupos de la oposición, que, tras ocho años de inactividad, "ahora parece que quieren sabotear todo lo que se hace en favor de la comunidad educativa".