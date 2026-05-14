Arranca la campaña de desbroce en San Vicente: más de 125 kilómetros de caminos y calles

San Vicente del Raspeig ha iniciado la nueva campaña de desbroces para el año 2026 para intervenir en la limpieza de más de 125 kilómetros de caminos y en calles y solares de carácter municipal.

Las tareas en los caminos rurales y de acceso a las urbanizaciones han comenzado desde la parte sur del municipio y continuarán hacia la zona norte. Los criterios que se aplican son similares a los utilizados para la gestión de las hierbas urbanas en solares, con el mantenimiento de aquellas que actúan en favor de la biodiversidad del entorno rural.

También se intervendrá en los alcorques con trabajos que garanticen la preservación de un nicho que sirva de refugio a una fauna auxiliar que actúe en favor del control biológico de plagas en el arbolado y contribuya a la mejora ornamental.

Mejorar la imagen

La concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha corroborado que se ha realizado una completa planificación para ir, "paso a paso", eliminando las hierbas que han crecido en diferentes espacios con el objetivo de mejorar la imagen, la visibilidad y la seguridad viaria, facilitar el tránsito en los viales, tanto peatonal como de vehículos, y reducir la posibilidad de incendios.

Desbroce en un camino de San Vicente / INFORMACIÓN

La edil ha explicado la necesidad de actuar por la proliferación de las plantas tras las abundantes lluvias de hasta hace pocos días. Loss trabajos, que realizan diferentes equipos especializados, no requieren del uso de herbicidas de síntesis química, dada la limitación de su uso impuesta por la normativa en espacios públicos para preservar la salud de las personas y animales y proteger el medio ambiente.

Primavera

El área de Medio Ambiente ha confirmado que, de forma paralela al desbroce, se está llevando a cabo una segunda campaña destinada a la reposición de arbolado en las vías públicas del municipio. Torregrosa ha adelantado que, en la primera fase que tendrá lugar durante la primavera, se plantarán unos cien ejemplares de diversas especies adecuadas para cada entorno.

Las reposiciones continuarán a partir del otoño con la restitución de los árboles que han desaparecido como consecuencia de accidentes, vandalismo, sequía o enfermedades o bien de los temporales de los últimos meses.