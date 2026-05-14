Vox lanza el salvavidas y el PP de El Campello saca adelante los presupuestos

Una vez más, Vox ha sido clave para que el PP de El Campello saque adelante una iniciativa, en este caso la más importante de un municipio: los presupuestos. Pese a las acusaciones de "deslealtad" que el partido ultra lanzó en los últimos días contra los populares, al final ha quedado demostrada la afirmación que realizó: "Nos va a obligar a dejar claro que el PP gobierna, pero Vox manda".

Y es que el pleno municipal extraordinario ha aprobado este jueves las cuentas de 2026 con los votos a favor de los ocho concejales del gobierno local del PP y de los tres ediles de Vox. El resto de la bancada de la posición, PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Unides Podem, y los dos ediles no adscritos, han votado en contra, en medio de críticas por la falta de diálogo y de alerta por los informes de Intervención, que recogen ingresos "inciertos que no cubren los gastos".

Los presupuestos han sido aprobados con carácter provisional, de modo que se someterán ahora a exposición pública por un tiempo de quince días para que se presenten las alegaciones que se consideren. Resulta cuanto menos curioso que Vox ha dado el "sí" al texto y, al mismo tiempo, ha anunciado que va a presentar modificaciones.

La aprobación es dar estabilidad y negarse es no querer que haya obras o inversiones Lourdes Llopis — Edil de Hacienda

La concejala de Hacienda, Lourdes Llopis, ha desgranado los diferentes capítulos de ingresos y gastos para explicar la procedencia y el destino de los 43,2 millones de euros que contempla el documento. Hasta un 89,1 % del presupuesto lo consumen los gastos corrientes, correspondientes al pago de las nóminas de los trabajadores, una partida que asciende en un 11,82 % para hacer frente a la carrera profesional, más mantenimiento de todos los servicios públicos, dependencias municipales y colegios y gastos financieros, que suman en total 40,7 millones de euros.

Recaudación

El Ayuntamiento prevé ingresar 2,4 millones más que en 2025 por los impuestos directos, como el IBI y especialmente la plusvalía, para alcanzar los 18,9 millones, por los 3,4 de recaudación por el impuesto sobre construcciones y obras.

Compra de bancos o una nueva página web Entre las inversiones que contempla el documento, figuran partidas para conmemorar el 125 aniversario de la fundación de El Campello como municipio independiente, el desarrollo de una nueva página web municipal, la compra e instalación de bancos en la vía pública, la reparación del colector de la calle San Bartolomé o aumentar los equipamientos de las playas accesibles. Asimismo, hay subvenciones nominativas a la Cofradía de Pescadores (20.000 euros), la Junta Festera de Moros y Cristianos (110.000 euros) y la Escuela de Música Batiste Mut, a la que se ayudará con 40.000 euros.

Llopis ha dejado claro que su aprobación supone "dar estabilidad" y votar "no" es no querer que haya obras, inversiones o mantener edificios públicos.

El pueblo no puede esperar, queremos desatascar la gestión José Manuel Grau — Portavoz de Vox

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha expuesto la "preocupación" por el gasto de personal respecto a los ingresos porque "está al límite de lo razonable", pero ha defendido la aprobación inicial de las cuentas porque el pueblo "no puede esperar, queremos desatascar la gestión".

Sobre el escaso apartado del bloque de inversiones, que apenas ocupa un 3,5 % del presupuesto, por valor de 2,1 millones, sostiene que "no tiene sentido" un incremento porque de ello ya se ocupa el ambicioso plan de inversiones de más de 22 millones aprobado hace dos años, aunque según las últimas cifras disponibles apenas se haya ejecutado.

No responden a un modelo de gestión rigurosa, planificada, con inversiones debidamente justificadas Yeray Hernández — Portavoz del PSOE

Respecto al informe de Intervención, Grau le ha quitado importancia: "Puede ser alarmista, pero todos los años se ha hecho lo mismo y se ha tenido remanente y no se ha cumplido lo que el departamento temía".

Pleno extraordinario de presupuestos municipales de El Campello / INFORMACIÓN

El POE, por su parte, ha incidido precisamente en dicho informe, que "vuelve a advertir de que las estimaciones de ingresos son de muy difícil o nula materialización", con actuaciones en las que no aparece la justificación de los importes y con una evolución del gasto estructural "donde los recursos no cubren la totalidad de los gastos".

Transparencia

El portavoz, Yeray Hernández, ha reprochado las subidas, incrementos y más presión económica sobre los vecinos "sin que exista una planificación suficientemente clara y transparente" y ha afeado que los presupuestos no responden a un modelo de gestión "rigurosa, planificada, con inversiones debidamente justificadas, con ingresos realistas y unas cuentas más serias".

Jugar con ingresos que no son seguros para pagar gastos es hipotecar el futuro del Ayuntamiento Cristina Boix — Portavoz adjunta de Compromís

Compromís considera que las cuentas que ha presentado el PP no son para "transformar" El Campello, sino para "aguantar hasta las elecciones y no estamos para aguantar gobiernos". Su portavoz adjunta, Cristina Boix, ha recordado que dieron "un voto de confianza" con la abstención en el millonario plan de inversiones "pero la ciudadanía no ve que los 22 millones estén en la calle".

La edil ha puesto en el punto de las críticas las partidas para inversiones, muchas de las cuales están a cero, por lo que "no son una prioridad" y ha tildado el documento de "poco serio", con ingresos "inciertos de difícil ejecución", como advierte Intervención, por lo que entiende que "jugar con ingresos que no son seguros para pagar gastos es hipotecar el futuro del Ayuntamiento".

Vulneran lo racional e hipotecan la gestión futura Paco Toni Palomares — Portavoz de Per El Campello

Per El Campello ha incidido en que el PP no ha consultado "nada" con la oposición y presenta unas cuentas con informes técnicos "negativos o con deficiencias" que advierten de previsiones de incumplimiento de reglas fiscales. "Vulneran lo racional e hipotecan la gestión futura", ha indicado Paco Toni Palomares.

Por su parte, EU-Podem ha expuesto los cinco motivos para votar "no": falta de diálogo, castigo fiscal con el aumento de impuestos y tasas, "falsedad" en las cifras, falta de planificación con un "minipresupuesto para seis meses" y falta de credibilidad, "que está agotada".

Se consolida el castigo a la ciudadanía, con unas cuentas hinchadas, que no cuadran Pedro Mario Pardo — Portavoz de EU-Podem

El portavoz de la coalición, Pedro Mario Pardo, ha expuesto que "se consolida el castigo" a la ciudadanía, con unas cuentas "hinchadas, que no cuadran" y una "mala gestión, prometiendo que iban a bajar impuestos" y han subido, entre otros, la basura o el alcantarillado.

Los dos ediles no adscritos, Vicente Vaello y Lupe Vidal, han afirmado que los presupuestos están inflados y no van a avalar algo que "neceista más que financiación" y con uno informes que no los avalan.

El alcalde ha cerrado el turno de intervenciones aclarando que el informe dice que "posiblemente incumplirá la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria" y ha resaltado que hay inversiones, "no grandes, pero hay", y los 22 millones no están porque no está consolidado.