La marea verde de San Vicente protesta en el solar donde debería estar construido el sexto instituto

Continúan las movilizaciones de la comunidad educativa de San Vicente del Raspeig. La Plataforma Sant Vicent amb l’Educació y la Asamblea de Docentes de San Vicente realizaron este jueves un acto reivindicativo dentro del marco de la huelga indefinida para reclamar una educación pública, de calidad y en valenciano.

Docentes, sindicatos educativos, familias y alumnado se reunieron frente al solar donde debería haberse construido ya el sexto instituto de la localidad. Portavoces del profesorado de varios centros de Secundaria leyeron un manifiesto en el que subrayaron la necesidad de que San Vicente cuente ya con el nuevo instituto, pues su falta conlleva masificación de los centros de Secundaria actuales.

En el proyecto de presupuestos municipales para 2026 se recogen 2,7 millones destinados al IES número 6, pero el gobierno local todavía no ha sacado a licitación el proyecto y no hay fecha prevista. La parcela en la que se ubicará el nuevo instituto, con capacidad parae albergar a unos 700 alumnos, se encuentra en la Ronda Oeste y cuenta con una superficie de 9.986 metros cuadrados.

Los convocantes apuntaron que esta situación provoca saturación en las aulas, pasillos, patios, lavabos y espacios comunes, y dificulta el desarrollo de la vida educativa. "Los centros de Secundaria han hecho un esfuerzo enorme por garantizar la mejor atención posible del alumnado. Sin embargo, este esfuerzo no puede sustituir la responsabilidad de la administración. Lo que tendría que haber sido una situación excepcional, se ha convertido en algo normalizado tras más de ocho años de espera para la construcción del nuevo instituto que aún ni siquiera ha comenzado", señalaba Ximo Nebot, profesor del IES Gaia.

Ratio

Los asistentes reclamaron más inversión en infraestructuras educativas, una mejor planificación y una atención real a las necesidades educativas en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la localidad. Se habló también de la necesidad de reducción de ratio y de incrementar los recursos personales para mejorar la atención a la diversidad del alumnado.

Un momento de la protesta en San Vicente / INFORMACIÓN

Aprovechando esta jornada, representantes de algunas AMPAS realizaron una recogida de firmas para solicitar a la Conselleria de Educación un plan de adecuación climática de los centros educativos.

Sobrecarga

Por último, se pidió el apoyo a las reivindicaciones que los docentes están llevando a cabo durante la lucha por la mejora de la educación pública en la Comunidad. "El profesorado necesita estabilidad, recursos y unas condiciones dignas. La pérdida del poder adquisitivo, la precariedad y la sobrecarga laboral dificultan el trabajo de los docentes y conducen a la desmotivación", señalaron Ana Labrador y Anabel García, ambas docentes, durante la lectura del manifiesto.

El acto concluyó con una marcha hasta el IES María Blasco, donde se organizaron diversas actividades.