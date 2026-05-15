Una pasarela para unir las playas de Carrer la Mar y Muchavista de El Campello

Una pasarela de madera para solucionar una reclamación histórica. El Consell va a construir una infraestructura al final del corredor verde del río Montnegre, también llamado río Seco, que unirá los paseos marítimos de los dos principales arenales del municipio, Carrer la Mar y Muchavista.

Esta actuación permitirá configurar un recorrido de nueve kilómetros hasta La Illeta y dará continuidad a la vía litoral de la costa de Alicante.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, se ha reunido este viernes con el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, en el Ayuntamiento para presentarle el proyecto, que prevé una regeneración integral de esta zona natural.

La pasarela será una estructura de madera de 30 metros de luz, cimentada con gaviones y pilotes, y el Consell cuenta con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de Costas.

Resiliencia

La infraestructura, que irá por encima del río Seco y en paralelo a la carretera, estará situada un metro por encima de esta por dos motivos básicos: la finalidad paisajística y por criterios de resiliencia, esto es, para resistir posibles riadas y que se pueda salvar.

Recreación de la pasarela de madera, a la derecha, por encima del río y en paralelo a la carretera / INFORMACIÓN

Es una de las lecciones que dejó la dana de Valencia de 2024, al igual que el material elegido, la madera, que ha demostrado que ante grandes trombas de agua tiene mayor resistencia y mejor mantenimiento.

Presupuesto

El proyecto tiene un presupuesto de dos millones de euros y el Consell ha encargado a la empresa pública Tragsa la actuación. Las obras comenzarán este mismo 2026 y Mérida ha avanzado que prevé que estén finalizadas a mediados de 2027.

Es un sueño hecho realidad, va a marcar un antes y un después Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

El alcalde, por su parte, no ha ocultado su emoción por un proyecto que el municipio lleva años reclamando. "Ha valido la pena esperar, es un sueño hecho realidad", ha remarcado Berenguer.

Tal era la euforia de este "día histórico" que, aunque ha recordado la repatriación de Rafael Altamira, la visita del Rey Felipe VI, el inicio de gran cantidad de obras o el contrato definitivo para la gestión de la piscina cubierta, "este hito va a marcar un antes y un después".

El comisionado y el alcalde, en la presentación del proyecto / L. Gil López

La pasarela conectará con la ciclovía y la vía verde de 22 kilómetros que discurrirá a lo largo del cauce Montnegre hasta Tibi y, a su vez, con los 22 kilómetros de la ciclovía del litoral de Alicante, formando una T ciclista de más de 40 kilómetros para el disfrute y uso de la ciudadanía, cuando esté todo finalizado.

"El objetivo es consolidar un corredor verde que potencie la movilidad sostenible a lo largo del litoral, que facilite la conexión de la ciudadanía y las actividades al aire libre", ha explicado el comisionado, que recalca que se pone en valor un espacio natural situado en primera línea de costa y potencia El Campello como ciudad mediterránea que mira al mar.

Recreación de la futura pasarela / INFORMACIÓN

La Generalitat también proyecta en la desembocadura del río Montnegre la construcción de dos zonas de ocio para canes y un área de duchas y lavadero para tablas de surf. "Toda la intervención está pensada para que pueda dar servicio a la ciudadanía y para que tenga un impacto mínimo en el entorno natural, ya que se ejecutará con criterios sostenibles", ha indicado.

En el marco de esta actuación, la Generalitat llevará a cabo una regeneración del cauce del río para eliminar la presencia de caña invasora, que será sustituida por bosque de ribera, más adaptado a este clima y que presenta una mayor capacidad de infiltración del agua mejorando el impacto de posibles avenidas.

Vegetación autóctona

Asimismo, se potenciará la vegetación autóctona, crucial para la estabilidad de las riberas, la calidad del agua y la biodiversidad. Este entorno también impulsará el desarrollo de especies de fauna riparia, esto es, aves típicas de las riberas de los ríos y de zonas de transición entre el medio acuático y el terrestre.

Además, también se realizará una mejora de la resiliencia hidráulica del cauce, mejorando el perfilado de la sección transversal, estabilizando taludes para aumentar la capacidad de desagüe del cauce y reducir la cota de lámina de agua aumentando la seguridad.

Tras la intervención, el cauce quedará configurado por sendas ecológicas y rutas ciclistas integradas en el medio.

El equipo de gobierno de El Campello, con el comisionado / INFORMACIÓN

Este proyecto de El Campello forma parte de la recuperación ambiental y paisajística del corredor verde del río Montnegre , una actuación de 22 kilómetros de longitud que discurrirá por el cauce del río a su paso por seis municipios: Tibi, Xixona, Mutxamel, El Campello, Alicante y Sant Joan d'Alacant.

Diputación y UA

La Generalitat, que desarrolla este proyecto en colaboración con la Diputación, cuenta con el asesoramiento científico de la Universidad de Alicante para el diseño y ejecución de la vía verde.

En la reunión entre Mérida y Berenguer también han participado los miembros del gobierno local del PP, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y el ingeniero encargado del proyecto, Miguel Ángel Carrera.