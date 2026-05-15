San Vicente lo vuelve a intentar con la reforma del colegio L'Horta... con una única variación

San Vicente lo vuelve a intentar con el colegio L'Horta. El contrato para las obras de mejora del centro educativo quedó desierto al no presentarse ninguna empresa para hacerse con el proyecto.

Unas semanas después, el Ayuntamiento da una segunda oportunidad y aprueba un nuevo pliego de cláusulas jurídico-administrativas y un nuevo concurso.

Se mantiene la misma dotación, 965.000 euros, y el plazo de ejecución, 10 meses. ¿Qué cambia entonces para intentar atraer a las empresas? La licitación se regirá por unos pliegos que han sufrido una variación referente a la titulación del jefe de obra.

Así, según recoge la plataforma de contratación, se ha considerado conveniente "mejorar la redacción para aclarar" que son puntuables en este criterio, en condiciones de igualdad, titulaciones universitarias habilitantes en el ámbito de la edificación que son objeto de este contrato, tales como arquitecto o grado en Arquitectura más máster habilitante en Arquitectura, arquitecto técnico o grado en Ingeniería de la Edificación, ingeniero de Obras Públicas o grado en Ingeniería Civil o titulaciones equivalentes.

Calefacción

La actuación prevista sobre el centro escolar incluye la edificación de un edificio independiente para gimnasio con una extensión de alrededor de 400 metros cuadrados, la adecuación de la instalación eléctrica y el cambio de la fuente de suministro de la calefacción, unas mejoras que se prevé realizar entre los ejercicios 2026 y 2027.

Las nuevas dependencias deportivas se ubicarán en la zona norte de la parcela del colegio L’Horta, junto a la zona de juegos. Estarán equipadas con una pista polideportiva de cerca de 180 metros cuadrados, dos vestuarios, un despacho y un almacén para material deportivo.

El alcalde recalca que los proyectos del CIPFP Canastell y del IES número 6 están en la fase final de supervisión

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha señalado que desde el departamento técnico de Arquitectura se ha tratado de agilizar "todo lo posible" esta segunda convocatoria de las obras del colegio L’Horta, "que son una prioridad", como también lo son, ha recordado, "todas las actuaciones en centros educativos comprometidas desde el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación a través del Plan Edificant".

En plena huelga indefinida de profesores, con la comunidad educativa reclamando menos ratios, mejores infraestructuras y el sexto instituto, el alcalde ha avanzado cómo está la situación en los otros dos grandes proyectos pendientes: la mejora del CIPFP Canastell y el nuevo IES.

Respecto al primer centro, desde Arquitectura se ha confirmado que se está trabajando en el proyecto en colaboración con la Conselleria.

Valoración

También se ha finalizado el proyecto básico del IES número 6 y el de ejecución está en fase de supervisión. Una vez validado, se enviará a la Dirección General de Infraestructuras Educativas para que proceda a su valoración.

Las dos infraestructuras educativas se recogen en los presupuestos de 2026, con 2,7 millones destinados al futuro instituto y 231.000 euros para la construcción de un aulario y una nave taller en el CIPFP Canastell.