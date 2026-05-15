Vecinos denuncian ante la Guardia Civil vertidos en dos calas de El Campello

Calas en peligro en El Campello. Vecinos han presentado ante la Guardia Civil del municipio una denuncia por diversos vertidos "de muy dudosa procedencia" en la zona de Coveta Fumà, en concreto en las calas d'Enmig y de Morro Blanc.

El presidente de la Asociación Vecinal Campellera, en su denuncia en el cuartel, declara que en la cala d'Enmig vio el 28 de abril que fuera de la línea de costa "brotaba agua maloliente" hacia el mar procedente de una tubería. Al acudir dos semanas más tarde, el 13 de mayo, comprobó "que seguía el olor a restos fecales".

Ese mismo día, según consta en la denuncia, fue a la cala de Morro Blanc y comprobó que "también olía mal y agua verde del canal".

Canal en el Morro Blanc / INFORMACIÓN

El colectivo vecinal, en un comunicado, muestra también su preocupación por la playa de la Punta del Riu, donde sostiene que hay un "exceso de nutrientes vertidos por la depuradora que hace crecer unas algas tipo musgo sobre las rocas".

Hábitat marino

Asimismo, alerta de la "destrucción del hábitat marino por las piscifactorias" en el litoral del municipio "y la afectación que tienen" sobre las praderas de posidonia, plantas protegidas por la Unión Europea y cuya conservación se recoge en un decreto.

Máxime, recuerdan, cuando el litoral de El Campello está declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) por la Red Natura 2000, en un espacio que comprende desde la cala de los judíos en el Cabo Huertas de Alicante hasta la cala d'Or de El Campello.

Por otra parte, la Asociación Vecinal Campellera lamenta el "nuevo desastre ecológico", esta vez en la cala de l'Almadrava, por un vertido de fecales al mar que obligó al Ayuntamiento a su cierre el pasado lunes. Tras realizar el Instituto de Ecología Litoral los correspondientes análisis, este jueves se abrió al baño, según fuentes municipales.